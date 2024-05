CGG Change de Nom pour Devenir Viridien

Paris, France – le 16 mai 2024

Lors de l'assemblée générale annuelle du 15 mai 2024, les actionnaires de la société ont approuvé la résolution visant à changer la dénomination sociale de CGG à Viridien.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de Viridien, a déclaré : « Notre nouveau nom, Viridien, relie l'histoire de notre société à notre avenir, nous positionnant avec confiance pour une croissance accélérée en tant que leader mondial en technologies de pointe, en numérique et en données de la Terre. »

Pour soutenir sa stratégie de croissance, la société lancera la nouvelle marque Viridien le 10 juin lors de la prochaine conférence annuelle de l'EAGE à Oslo, renforçant ainsi son positionnement à travers un portefeuille de solutions comprenant les activités principales de Geoscience, Earth Data et Sensing & Monitoring, ainsi que de nouvelles offres sur les marchés à faible émission de carbone (Minerals & Mining et CCS) et, au-delà de l’énergie, sur les marchés du Calcul Haute Performance (HPC) et de la surveillance des infrastructures.

A propos de Viridien (anciennement CGG) :

Viridien (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies, en numérique et en données de la Terre qui repousse les limites de la science pour contribuer à un avenir plus prospère et plus durable. Grâce à notre ingéniosité, notre détermination et notre profonde curiosité, nous développons de nouvelles connaissances, innovations et solutions qui permettent de résoudre de manière efficace et responsable des défis complexes liés aux ressources naturelles, au numérique, à la transition énergétique et aux infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de CGG sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

