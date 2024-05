MAISONS DU MONDE : Ventes du premier trimestre 2024

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nantes, le 16 mai 2024

Ventes du 1er trimestre 2024

En ligne avec la feuille de route 2024-2026 du plan de transformation

Plan d'action Inspire Everyday lancé

Ventes du 1 er trimestre 2024 en retrait comme anticipé, reflétant la faible dynamique de consommation

Les équipes sont totalement engagées dans le déploiement du plan Inspire Everyday , notamment à travers les axes suivants : Inspiration : Trois nouveaux magasins pilotes ont été ouverts au premier trimestre (Rouen Barentin, Pau et Hognoul) avec un concept renouvelé et une réduction significative de l'assortiment, suscitant une réaction positive des clients Accessibilité : La réduction des prix sur une sélection 2 200 produits a permis d'obtenir les effets escomptés, générant une augmentation des volumes de plus de 20%, validant la stratégie d’accessibilité Durabilité : L'offre Seconde Chance est déployée en magasin, renforçant l'attractivité de la marque Maisons du Monde Accélération de la responsabilisation des magasins : Déploiement à tout le réseau d'un outil d'analyse des performances commerciales en temps réel pour dynamiser l'activité Des résultats positifs du modèle d’affiliation

Trajectoire financière 2024-2026 présentée le 12 mars : 2024 : une année clé pour transformer le modèle commercial et poser les bases de la croissance Retour progressif à la croissance du chiffre d’affaires en 2025-2026 Cash Flow libre cumulé supérieur à 100 millions d’euros en 3 ans







AUDIO WEBCAST POUR LES INVESTISSEURS ET LES ANALYSTES

Présentation en anglais.

Date : 16 Mai 2024 at 9h00 CET

Intervenants :

François-Melchior de Polignac, Directeur Général / Denis Lamoureux, Directeur Financier / Gilles Lemaire, Directeur Financier adjoint

Détails de connection :

DETAILS DES VENTES DU 1ER TRIMESTRE 2024

T1 2024



T1 2023



%

Variation



(in EUR million) GMV Groupe 284,3 307,1 -7,4% Ventes 247,7 273,7 -9,5% Périmètre comparable et hors activités UK 240,7 261,8 -8,1% Ventes par catégorie de produits Décoration 138,0 155,7 -11,4% % des ventes 55,7% 56,9% Meuble 109,7 118,0 -7,1% % des ventes 44,3% 43,1% Ventes par canal de distribution Réseau de magasins 176,3 196,0 -10,1% % des ventes 71,2% 71,6% Ventes en ligne 71,4 77,7 -8,2% % des ventes 28,8% 28,4% Ventes par pays France 135,7 148,0 -8,3% % des ventes 54,8% 54,1% International 112,0 125,8 -10,9% % des ventes 45,2% 45,9%

Au 1er trimestre 2024, les ventes du Groupe s'élèvent à 247,7 millions d'euros, en baisse de 9,5% vs. T1 2023 (-8,1% à périmètre comparable et hors Royaume-Uni), comme anticipé, notamment en raison de la faible dynamique de consommation globale.

Les ventes en ligne se sont élevées à 71,4 millions d'euros, en baisse de 8,2% vs T1 2023 (-6,5% sur une base comparable et hors activités en ligne au Royaume-Uni qui ont cessé à la fin du T2 2023). La Marketplace a continué d'afficher une forte croissance, notamment grâce à l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne qui continuent de monter en puissance à travers la mise en avant de marques locales.

Les ventes en magasin ont baissé de 10,1% vs T1 2023 à 176,3 millions d'euros (-8,4% à périmètre comparable).

Le réseau de magasins à la fin du mois de mars 2024 a atteint 337 magasins en propre et 5 affiliés, contre 352 magasins en propre à la fin du mois de mars 2023.

Les ventes de décoration ont diminué de 11,4% à 138,0 millions d'euros. À l'inverse, les ventes de meubles ont montré une plus forte résistance avec des ventes de 109,7 millions d'euros (-7,1% vs. T1 2023), stimulées par la disponibilité des produits, les initiatives promotionnelles, la livraison gratuite pour les commandes en ligne et les facilités de paiements fractionnés.

Sur le plan géographique, les ventes en France se sont élevées à 135,7 millions d'euros (-8,3% vs T1 2023 et -7,5% à périmètre comparable). Les ventes internationales ont atteint 112,0 millions d'euros (-10,9% vs. T1 2023 et -8,8% à périmètre comparable et hors activités en ligne au Royaume-Uni qui ont cessé à la fin du T2 2023), l'Italie affichant de meilleurs résultats, notamment grâce à la croissance de la marketplace. La sous-performance relative des ventes en Suisse par rapport au reste du Groupe a été résolue grâce à des ajustements de prix ciblés.

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Agenda financier

21 Juin 2024 Assemblée Générale Annuelle

29 Juillet 2024 Résultats du 1er semestre 2024

23 Octobre 2024 Ventes du 3ème trimestre 2024

A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est l’acteur de référence de la maison inspirante, accessible et durable. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de ses ventes à travers sa plateforme digitale, et opère dans 10 pays européens.

corporate.maisonsdumonde.com

