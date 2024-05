Production de Carburant d’Aviation Durable :

Haffner Energy annonce le projet stratégique Paris-Vatry SAF

Vitry-le-François, 16 mai 2024 à 8h00 (CEST), France



Paris-Vatry SAF est un nouveau projet de production de Carburant d’Aviation Durable (SAF) porté par Haffner Energy, annonce la Société aujourd’hui. Ce projet est destiné à répondre à la demande exponentielle de décarbonation du transport aérien. Développé en collaboration avec plusieurs partenaires publics et privés, Paris-Vatry SAF sera installé à l’aéroport de Paris-Vatry dans le département de la Marne en Région Grand-Est.

« Ce projet est stratégique car il participe à la décarbonation de l’aviation et il est l’illustration de la politique de réindustrialisation verte, créatrice d’emplois, que nous portons collectivement. Il offre des perspectives de développement inédites pour la souveraineté économique et industrielle de la Région Grand-Est et de la France », souligne le Président de Région Franck Leroy.

Le biocarburant sera produit grâce au procédé technologique breveté de Haffner Energy, via la thermolyse de résidus de biomasse locaux. La Marne, proche de Paris et premier département agricole français en termes de Surface Agricole Utile (SAU), dispose d’un gisement de résidus agricoles remarquablement élevé.

Le département, propriétaire en outre de l’aéroport de Paris-Vatry où le projet sera développé, a signé un protocole d’accord avec Haffner Energy.

« Le projet de production de carburant d’aviation durable de Haffner Energy s’inscrit pleinement dans notre ambition de développer l’attractivité de l’aéroport de Paris-Vatry afin de renforcer son développement économique », déclare Jean-Marc Roze, Président du Conseil départemental de la Marne. « Notre aéroport bénéficie d’un large potentiel et la mise à disposition de carburant d’aviation durable constituera un avantage compétitif afin d’attirer des compagnies aériennes à flux réguliers, à l’importation comme à l’exportation », ajoute-t-il.

Un projet ambitieux au service de la décarbonation de l’aviation

Paris-Vatry SAF aura une capacité de production initiale de 30.000 tonnes de SAF par an, avec l’option d’un doublement de la production à 60.000 tonnes. Un triplement à 90.000 tonnes par an pourra aussi être réalisé par l’addition de modules dans le cadre d’une seconde phase du projet.

Chaque tonne de SAF permet d’éviter jusqu’à 3 tonnes de CO 2 émis dans l’atmosphère en analyse de cycle de vie. En outre, SAFNOCA® permet de produire aussi plus de 3 tonnes de CO 2 biogénique par tonne de SAF.

Ce projet contribuera à répondre aux obligations réglementaires en matière de décarbonation de l’aviation en Europe. Plusieurs compagnies aériennes ont déjà exprimé un intérêt marqué pour le SAF produit à Paris-Vatry, en raison notamment de la proximité d’aéroports internationaux majeurs, en premier lieu Paris-Charles de Gaulle, mais aussi Luxembourg et Bruxelles. Plusieurs acteurs du secteur ont marqué un intérêt pour investir dans ce projet.

Une technologie différenciante pour la production de SAF : SAFNOCA®

La technologie propriétaire SAFNOCA® développée par Haffner Energy, résultat de 30 ans d’expérience, présente la caractéristique unique d’être indifférente au type d’intrant utilisé. La biomasse est une matière première abondante pour les procédés qui ne sont pas soumis à des critères qualitatifs restrictifs.

Or un projet SAF pérenne et compétitif impose de pouvoir accepter toutes les biomasses sans conflits d’usage et sans restriction. C’est sur ce point qu’intervient le positionnement unique de la technologie SAFNOCA®.

Une forte contribution à l’économie circulaire, notamment agricole

Les résidus agricoles sans conflits d’usages permettront d’assurer aux agriculteurs implantés localement un revenu complémentaire significatif et stable sur le long terme. La manutention et la logistique de la biomasse permettront de créer de nombreux emplois indirects.

Un solide écosystème de partenaires pour contribuer au succès du projet

Outre le partenariat avec le département de la Marne, le projet s’appuiera sur plusieurs partenariats technologiques, y compris avec des sociétés d’ingénierie de premier plan.

Haffner Energy a également noué des partenariats avec plusieurs fournisseurs de biomasse (résidus agricoles et forestiers, cultures énergétiques sur terres marginales) afin de sécuriser l’approvisionnement de la biomasse requise. Cette démarche s’inscrit dans une forte volonté d’associer toutes les parties-prenantes.

Une division nouvelle structurée autour du développement des projets SAF

Paris-Vatry SAF est le premier projet SAF annoncé par Haffner Energy, tandis que la Société développe activement d’autres projets SAF aux Etats-Unis et en Europe. Entre autres, les discussions en cours sur Paris-Vatry SAF portent aussi sur des partenariats visant la réplicabilité du projet à l’international.

« Ces grands projets stratégiques sont fortement créateurs de valeur pour la Société, ce qui nous a conduit à créer une division SAF dédiée dirigée par Marcella Franchi, avec la direction du Business Development SAF assurée par Francisco Da Silva Passos », déclare Philippe Haffner, Président-Directeur-Général de la Société.

A PROPOS DE HAFFNER ENERGY

Haffner Energy conçoit, fabrique, fournit et exploite des solutions de biocarburants et d’hydrogène par la valorisation des résidus de biomasse. Sa technologie innovante et brevetée de thermolyse permet de produire du Carburant d’Aviation Durable, ainsi que du gaz, de l’hydrogène et du méthanol renouvelables. Elle contribue en outre à régénérer la planète par la coproduction de CO 2 biogénique et/ou de biochar/biocarbone. Société familiale co-fondée il y 30 ans par Marc et Philippe Haffner, Haffner Energy œuvre dès ses origines à la décarbonation des acteurs de l’industrie, de toutes les mobilités, ainsi que des Etats et des collectivités.

Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISIN code: FR0014007ND6 – Ticker: ALHAF).

