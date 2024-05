L'Office européen des brevets notifie Bioxodes de son intention de délivrer un brevet offrant une large protection à son actif principal dans le traitement des thrombo-inflammations

Gosselies (Belgique), le 16 mai 2024 – Bioxodes SA, société biopharmaceutique de stade clinique développant de nouvelles thérapies dédiées à la prévention et au traitement de maladies thrombotiques et inflammatoires, annonce ce jour avoir reçu une notification de l'Office européen des brevets sur son intention de délivrer un brevet pour son actif principal BIOX-101 (Ir-CPI) , élargissant ainsi la protection du candidat-médicament dans la thrombo-inflammation et s'ajoutant au solide portefeuille de droits de propriété intellectuelle de la société qui comprend une approbation similaire en Australie, datant du mois de juin 2022, et un brevet en attente de délivrance par le Centre russe des droits de propriété intellectuelle.

« L'intention de l'Office européen des brevets de délivrer un brevet pour BIOX-101 en Europe représente une étape importante pour l'avancement de ce médicament first-in-class, porteur d’espoir pour les patients ayant subi un accident vasculaire cérébral hémorragique ; cette décision démontre l’usage potentiel de BIOX-101 à d’autres pathologies connexes. L'Office européen des brevets joue un rôle majeur dans la prise de décisions en matière de brevets à travers le monde et nous prévoyons une réponse positive à nos demandes de brevets dans d'autres pays », a déclaré Marc Dechamps, CEO de Bioxodes.

BIOX-101 bénéficie d'une protection par brevet aux États-Unis et en Europe depuis plusieurs années pour son principe actif et son traitement de la thrombose. Le principe actif de BIOX-101 est dérivé d'une protéine présente dans la salive des tiques et empêche efficacement la formation de caillots sanguins sans augmenter les risques d’hémorragie. En inhibant l'activation des neutrophiles, il prévient également les événements neuro-inflammatoires aigus associés à l'hémorragie intracérébrale. BIOX-101 est en cours de développement pour le traitement de patients dans les 72 heures suivant un accident vasculaire cérébral hémorragique, et actuellement au stade d’essai clinique de phase 2a dans une étude de preuve de concept ouverte et randomisée chez 32 patients en Belgique.

À propos de Bioxodes

Bioxodes est une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies novatrices dédiées à la prévention et au traitement de maladies thrombotiques et inflammatoires. Depuis sa création en 2013, Bioxodes développe son actif principal BIOX-101, un candidat médicament de première catégorie destiné aux patients atteints de maladie thrombo-inflammatoire. Son portefeuille de candidats médicaments innovants dédiés à la prévention des maladies (thrombo)inflammatoires repose sur le mécanisme d'action unique de BIOX-101. La société, basée à Gosselies en Belgique, a reçu à ce jour 34 millions d'euros de financement de la part de fonds d'investissement et de business angels belges, dont 12 millions d'euros correspondant à des financements non dilutifs versés par la région de la Wallonie. Sur le plan international, Bioxodes détient à la fois des brevets délivrés et des brevets en cours d’examen pour sa molécule Ir-CPI. http://www.bioxodes.com/

Pour plus d’information, veuillez contacter :

SIÈGE SOCIAL

Parc d'activités Aéropole

Rue Santos-Dumont, 1

6041 Gosselies, Belgique

+32 496 590354

investment@bioxodes.com























RELATIONS MÉDIAS

Alexandra Schiettekatte

alexandra.alicato@outlook.com

+32 476 65 04 38







COHESION BUREAU

EU MEDIA RELATIONS

Sophie Baumont

sophie.baumont@cohesionbureau.com



INVESTOR RELATIONS

Giovanni Ca’ Zorzi

giovanni.cazorzi@cohesionbureau.com













Pièce jointe