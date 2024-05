Viridien (anciennement CGG) : Assemblée Générale Mixte et Réunion du Conseil d’administration du 15 mai 2024

Assemblée Générale Mixte et Réunion du Conseil d’administration

du 15 mai 2024

Paris, France – 16 mai 2024

L’Assemblée Générale Mixte de Viridien (anciennement CGG) s’est tenue le 15 mai 2024 à Paris sous la présidence de Monsieur Philippe SALLE, Président du Conseil d’administration. Le résultat des votes et la retransmission audio de l’évènement seront disponibles sur le site de la Société :

https://www.cgg.com/fr/investors/shareholder-services/general-meetings.

L’Assemblée Générale a adopté l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises et notamment a approuvé :

les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2023 ; la nomination de Ernst & Young et Autres, commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité ; les résolutions Say on Pay portant sur la rémunération des mandataires sociaux ; les délégations et autorisations financières au Conseil d'administration notamment le regroupement des actions de la Société par attribution de 1 action ordinaire nouvelle de 1 euro de valeur nominale contre 100 actions ordinaires détenues de 0,01 euro de valeur nominale chacune 1 ; et le changement de la dénomination sociale de la Société qui prend ainsi le nom de Viridien .







L’Assemblée Générale a également renouvelé le mandat de Madame Helen LEE BOUYGUES et a nommé Monsieur Olivier JOUVE en remplacement de Madame Heidi PETERSEN, en qualité d’administrateurs pour une durée de quatre ans.

A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration comprend 9 administrateurs dont 87,5% sont des membres indépendants et 50% sont des femmes.

Le Conseil d’administration est composé de :

Philippe SALLE*, Président Sophie ZURQUIYAH Patrick CHOUPIN (administrateur représentant les salariés) Michael DALY* Olivier JOUVE* Anne-France LACLIDE-DROUIN* Helen LEE BOUYGUES* Colette LEWINER* Mario RUSCEV*







Le Conseil d’administration, réuni à l’issue de l’Assemblée Générale, a mis à jour son Règlement Intérieur pour tenir compte notamment des évolutions réglementaires et ajuster les missions de ses comités. Il a en particulier créé un Comité Nouveaux Business et M&A afin d’accompagner la Société dans le développement de nouvelles activités. Ce comité remplace le Comité d’investissements dont les missions ont été réparties entre le Comité d’audit et de gestion des risques et le Comité Nouveaux Business et M&A. Enfin, le comité HSE/Développement durable a été renommé Comité Durabilité.

Le Conseil a procédé en outre à la modification de la composition de ses comités comme suit :

Le Comité d’audit et de gestion des risques (3 administrateurs indépendants)

Anne-France LACLIDE-DROUIN*, Présidente Helen LEE BOUYGUES* Colette LEWINER*







Le Comité de rémunération, de nomination et de gouvernance (4 administrateurs dont 3 indépendants)

Colette LEWINER*, Présidente Patrick CHOUPIN Olivier JOUVE* Mario RUSCEV*



Le Comité Nouveaux Business et M&A (4 administrateurs indépendants)

Helen LEE BOUYGUES*, Présidente Michael DALY* Olivier JOUVE* Mario RUSCEV*



Le Comité Durabilité (4 administrateurs dont 3 indépendants)

Michael DALY*, Président Patrick CHOUPIN Anne-France LACLIDE-DROUIN* Mario RUSCEV*



* Administrateur indépendant

A propos de Viridien (anciennement CGG) :

Viridien (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies, en numérique et en données de la Terre qui repousse les limites de la science pour contribuer à un avenir plus prospère et plus durable. Grâce à notre ingéniosité, notre détermination et notre profonde curiosité, nous développons de nouvelles connaissances, innovations et solutions qui permettent de résoudre de manière efficace et responsable des défis complexes liés aux ressources naturelles, au numérique, à la transition énergétique et aux infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de CGG sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts : Direction Juridique, 27 avenue Carnot, 91300 Massy

1 Le Conseil d’administration qui s’est tenu à l’issue de l’Assemblée Générale, a subdélégué tous pouvoirs au Directeur Général à l’effet de procéder aux opérations de regroupement et en fixer les modalités pratiques dont notamment le calendrier. Un nouveau communiqué sera diffusé lors du lancement afin de porter à la connaissance des actionnaires toutes les informations utiles sur la mise en œuvre des opérations de regroupement.

