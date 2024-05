 Bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible lån

16. maj 2024

Meddelelse nr. 18







Bestyrelsen i Pharma Equity Group har truffet beslutning om udstedelse af yderligere konvertible lån i henhold til bemyndigelsen i selskabets vedtægter under pkt. 4.3.A. De konvertible lån giver Pharma Equity Group mulighed for at låne op til DKK 1.000.000. Hovedvilkårene for de konvertible lån er:







Lånet er ydet som ansvarlig lånekapital og er således efterstillet selskabets øvrige kreditorer, bortset fra eventuel anden tilsvarende ansvarlig lånekapital.

Långivers ret til at konvertere lånet til aktier i selskabet kan udnyttes i en periode på 30 dage, der påbegyndes 23 kalendermåneder efter indgåelsen af det konvertible lån ("Udnyttelsesperioden").

Lånet forrentes med 3,25 % pr. kvartal og forbliver uden afdrag indtil udløbet af Udnyttelsesperioden, hvorefter selskabet skal tilbagebetale lånet inklusive renter inden for 60 dage, dog kan selskabet forlænge låneperioden med 12 måneder.

Selskabet kan vælge at betale lånet inkl. renter i aktier (konvertering af gældsbrevet).



Ved konvertering af lånene til nye aktier vil de nye aktier udstedes uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer og med samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. De nye aktier vil derfor blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen. Konverteringen vil ske til kurs pari, således at et beløb på DKK 1,00 konverteres til én ny aktie à DKK 1,00 i selskabet. Den maksimale forhøjelse af selskabskapitalen som følge af konvertering af de konvertible lån er DKK 1.469.266.







De resterende vilkår for det konvertible lån vil blive fastlagt i en konvertibel låneaftale, og bestyrelsens beslutning om udstedelse af det konvertible lån vil i sin helhed blive optaget i selskabets vedtægter. Selskabets opdaterede vedtægter vil blive lagt på hjemmesiden.







Af de konvertible lån udstedt af bestyrelsen pr. datoen for denne selskabsmeddelelse er der tegnet og udbetalt til selskabet DKK 1.000.000.







Den maksimale forhøjelse af selskabskapitalen som følge af konvertering heraf er DKK 1.469.266.







Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 12 af 10. april 2024 udgør den samlede udstedelse af konvertible lån således DKK 18.014.795, og den maksimale kapitalforhøjelse som følge af konvertering af de konvertible lån er DKK 25.993.874. Med henvisning til selskabsmeddelesen nr. 12 af 10. april 2024 er der pr. datoen for denne selskabsmeddelelse i alt tegnet og udbetalt til selskabet DKK 18.014.795, hvorefter den samlede kapitalforhøjelse som følge af konvertering af allerede tegnet konvertible lån er DKK 25.993.874.







