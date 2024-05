Ensemble vers demain : Gestion agricole du Canada s’associe à l’Association canadienne de sécurité agricole et au British Columbia Agriculture Council (Conseil agricole de la Colombie-Britannique) en vue de l’édition 2024 de la Conférence sur l’excellence en agriculture

OTTAWA, 16 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion agricole du Canada (FMC-GAC) est ravie d’accueillir l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) et le British Columbia Agriculture Council (BCAC) (Conseil agricole de la Colombie-Britannique) en tant qu’hôtes conjoints de la prestigieuse Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx) qui aura lieu dans les villes d’Abbotsford et de Chilliwack, en Colombie-Britannique, du 19 au 21 novembre.



L’AgEx est le seul événement canadien d’envergure nationale qui vise exclusivement à rassembler les passionnés de la gestion agricole pour leur permettre de perfectionner leur sens des affaires. Cette conférence annuelle sert de plateforme dynamique permettant aux agriculteurs et agricultrices, aux conseillers et conseillères, aux universitaires, ainsi qu’aux représentants des organisations, de l’industrie privée et du gouvernement d’explorer les tendances émergentes, de partager les pratiques exemplaires et de favoriser le développement de relations en vue d’ouvrir collectivement la voie vers l’excellence en matière de gestion agricole dans l’ensemble du Canada.

Le thème de l’édition 2024 de la conférence, « Ensemble vers demain », souligne l’importance de tirer parti de nos atouts collectifs et de trouver des moyens novateurs de travailler ensemble afin de permettre aux membres de l’industrie de l’agriculture et de l’élevage du Canada de bénéficier d’une croissance et d’une prospérité durables pour les générations à venir.

« Le thème, “Ensemble vers demain”, illustre le constat qu’aucune entité, organisation ou personne ne peut, à elle seule, relever les défis complexes et tirer pleinement parti des possibilités qui existent au sein de l’industrie », déclare Heather Watson, directrice générale de Gestion agricole du Canada. « C’est dans cet esprit que nous sommes ravis d’accueillir l’ACSA et le BCAC en tant qu’hôtes conjoints de l’édition 2024 de l’AgEx. En unissant nos forces, nous visons à donner aux membres et professionnels de l’industrie de l’agriculture et de l’élevage les connaissances et les outils nécessaires pour prospérer dans un environnement commercial en constante évolution. »

« L’ACSA est ravie de s’associer à FMC-GAC et au BCAC dans le but d’organiser une conférence dynamique et rigoureuse », déclare Andrea Lear, directrice générale de l’ACSA. « L’AgEx 2024 promet d’appuyer l’agriculture canadienne en se mettant l’accent sur la gestion de risques, notamment en ce qui a trait à la sécurité agricole et aux risques pour la santé, ainsi que sur la façon de relever les défis liés à l’exploitation agricole, et ce, en offrant à chaque personne intéressée de quoi répondre à ses besoins. »

« Les membres de l’industrie de l’agriculture et de l’élevage sont réputés pour leurs efforts inlassables en quête d’amélioration, tant au sein de leur exploitation qu’à l’extérieur de celle-ci », déclare Danielle Synotte, directrice générale du BCAC. « Le BCAC et les BC Young Farmers (Jeunes agriculteurs et agricultrices de la Colombie-Britannique) sont très fiers de s’associer à Gestion agricole du Canada en vue d’offrir des possibilités d’apprentissage concrètes aux producteurs et productrices de la Colombie-Britannique. »

En plus de cette formidable collaboration avec l’ACSA et le BCAC, Gestion agricole du Canada a le plaisir d’annoncer le retour du cabinet MNP à titre de commanditaire principal de l’AgEx, ainsi que l’appui du ministère de l’Agriculture et des Terres de la Colombie-Britannique à titre de partenaire provincial.

MNP, l’un des principaux cabinets de comptabilité, de fiscalité et de services-conseils dans le domaine de l’agriculture, a toujours agi en tant que fervent défenseur de l’innovation et de la croissance au sein du secteur agricole. « Chez MNP, nous sommes convaincus qu’une bonne gestion agricole est la clé du succès. De nos jours, la complexité de la gestion des exploitations agricoles est sans précédent, et toutes les facettes de celles-ci requièrent de solides compétences en matière de gestion d’entreprise », déclare Stuart Person, vice-président principal, Agriculture, cabinet MNP.

« Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de la Colombie-Britannique (BC Ministry of Agriculture and Food) est fier de soutenir la Conférence sur l’excellence en agriculture de Gestion agricole du Canada visant à assurer la durabilité de la croissance et de la prospérité du secteur agricole », affirme Lindsay Bisschop, directrice générale de la Direction générale de l’alimentation et des boissons (Food and Beverage Branch). « Notre engagement envers les membres du secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la transformation, qui produisent nos aliments, n’a jamais été aussi important. Nous soutenons tous ceux qui s’efforcent de promouvoir l’innovation, l’adoption de nouvelles technologies, les pratiques d’agriculture régénératrice, la préparation au changement climatique, la résilience et la planification opérationnelle. »

L’édition 2024 de la Conférence promet d’être un événement marquant du calendrier agricole, offrant des perspectives précieuses portant sur un large éventail de sujets, notamment la promotion de la résilience et de la prospérité économiques, la gestion du risque agricole, la réussite de la relève agricole, l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre agricole, la préparation et la planification en cas de situation d’urgence, le soutien à la santé, à la sécurité et au bien-être à la ferme, et l’atteinte de l’équilibre sur la voie de la durabilité agricole.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Conférence sur l’excellence en agriculture, y compris les modalités d’inscription et les possibilités de commandites, veuillez consulter le site : https://fmc-gac.com/programmes-services/conference-excellence-agriculture/?lang=fr.

À propos de Gestion agricole du Canada (FMC-GAC) :

Gestion agricole du Canada est une organisation d’envergure nationale qui a pour mission de favoriser l’excellence et l’innovation au sein du domaine de l’agriculture canadienne grâce à la recherche et la formation en matière de gestion d’entreprise agricole. FMC-GAC est financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, une initiative fédérale-provinciale-territoriale.

À propos de l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) :

L’ACSA est un organisme national sans but lucratif qui veille à l’amélioration de la santé et sécurité des agriculteurs et agricultrices, des travailleurs et travailleuses agricoles, ainsi que de leur famille. L’ACSA est financée en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, initiative fédérale-provinciale-territoriale.

À propos du British Columbia Agriculture Council (BCAC) (Conseil agricole de la Colombie-Britannique) :

Le BCAC défend les intérêts des familles de Colombie-Britannique dont les membres contribuent au secteur de l’agriculture et de l’élevage. En travaillant en collaboration avec nos membres, associations professionnelles partenaires et entreprises agroalimentaires du secteur privé, nous assurons la durabilité de la croissance et de la compétitivité du secteur agricole de la Colombie-Britannique.

À propos de MNP :

MNP est un cabinet de comptabilité, de fiscalité et de services-conseils de premier plan pour l’industrie agricole du Canada. Avec plus de 18 000 clients dans le domaine de l’agriculture et une équipe de plus de 600 experts en agriculture, MNP offre une gamme de services diversifiés pour protéger les producteurs et maximiser les résultats.

À propos du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de la Colombie-Britannique :

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de la Colombie-Britannique est un organisme gouvernemental responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de programmes et de réglementations agricoles provinciales visant à soutenir la croissance et la durabilité du secteur agroalimentaire, en veillant à ce que la sécurité alimentaire, la gérance environnementale et la prospérité économique.

Pour toute demande de renseignements concernant la Conférence, veuillez communiquer avec :

Nick Oakley

Responsable du développement des affaires,

Gestion agricole du Canada

sponsorship@fmc-gac.com

www.FMC-GAC.com/fr/

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/69f57b9c-f2e0-442e-ba46-7674953c4437/fr