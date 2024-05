Visa réinvente la carte et dévoile de nouveaux produits pour l’ère numérique

Visa invite les leaders de l’industrie à son forum annuel sur les solutions de paiement afin de mettre la table pour l'avenir du commerce

L'identité numérique et l'IA générative (Gen AI) occupent le devant de la scène au Moscone Center de San Francisco

Des nouveautés en matière d’innovation réduisent l’écart entre l’expérience de commerce en personne et en ligne



SAN FRANCISCO, 16 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cinq ans, nous avons vu naître plus de façons de transférer ou de recevoir de l’argent qu’au cours des 50 années précédentes. Les consommateurs ont rapidement adopté ces nouvelles méthodes de paiement, qu’il s’agisse du commerce en ligne crypté et sécurisé ou du fameux paiement sans contact (Tap to pay). Aujourd'hui, au rassemblement annuel Card Payments Forum à San Francisco, Visa (NYSE : V) a dévoilé de nouveaux produits et services qui redéfinissent la “carte” pour répondre à l’évolution des besoins des entreprises, des commerçants, des consommateurs et de leurs institutions financières.

« Il s’agit d’un point tournant pour l’industrie. Les nouvelles technologies comme l’IA générative accélèrent la transformation de nos habitudes de consommation et de gestion des finances, » a déclaré Jack Forestell, directeur des produits et de la stratégie chez Visa. « Nous annonçons la prochaine génération de cartes de paiement totalement natives numériques. Les nouvelles fonctionnalités de la carte et les innovations numériques que nous avons dévoilées aujourd’hui vont propulser les consommateurs vers un avenir plus personnalisé, plus pratique et plus sécuritaire. »

Parmi les nouveaux produits et services Visa qui seront commercialisés plus tard cette année, on retrouve :

Visa Flexible Credential

Une étude de Visa a révélé que plus de la moitié des utilisateurs de cartes souhaitent pouvoir accéder à plusieurs comptes via un seul identifiant. L’authentification flexible permet au consommateur de basculer entre les méthodes de paiement à partir d’une seule carte, lui offrant ainsi plus de contrôle sur la gestion de ses finances. Il suffit de définir quelques paramètres ou de choisir entre débit et crédit. Il est même possible de sélectionner le nombre de versements avec l’option Acheter maintenant et payer plus tard ou même de payer avec ses points. L’authentification flexible est déjà offerte en Asie et sera lancée aux États-Unis plus tard cet été avec Affirm.

Tap to Everything

Avec six milliards d’appareils mobiles compatibles NFC, les consommateurs du monde entier ont accès à une solution de paiement polyvalente et prête pour le sans contact. Fin 2023, le taux de pénétration du Tapez pour payer de Visa atteignait 65 % à l'échelle mondiale, soit le double du taux observé en 2019. Le paiement sans contact est donc l'expérience transactionnelle la plus appréciée présentement. 1

Cette année, de nouvelles façons de “taper” avec son appareil mobile viendront enrichir l’expérience.

Taper pour payer : tout appareil mobile pourra maintenant servir de TPV

Taper pour confirmer : une façon simple et sécuritaire de vérifier son identité lors d’achats en ligne

Taper pour ajouter la carte : sécurité accrue lors de l’ajout d’une carte à un appareil ou une application

Taper pour transfert P2P (pair à pair) : pour les transferts d’argent entre amis et membres de la famille

Visa Payment Passkey Service

Il devient de plus en plus difficile d’identifier certains individus et stratagèmes dans l’espace numérique, ce qui a pour effet d’augmenter la fraude. Aujourd’hui, le nombre de fraudes en lien avec les paiements est sept fois plus élevé en ligne qu’en personne.

Répondant aux plus récentes normes FIDO (Fast Identity Online), le service Clé d’accès de paiement Visa (Visa Payment Passkey Service) confirme l'identité du client et autorise la transaction à l’aide de données biométriques telles que l’empreinte faciale ou digitale. Lors d’une session de magasinage en ligne, les clés d'accès Visa simplifient la tâche en offrant une alternative rapide et sécuritaire aux mots de passe et aux codes à usage unique.

« Il y a un mouvement à l’échelle mondiale vers l’agrégation, l'interopérabilité et la simplification des solutions de paiement en ligne. Nos clés d’accès spécialement conçues pour les paiements constituent un changement majeur, car elles permettent de vérifier l’identité du client sans interrompre le processus d’achat, » poursuit Forestell. « Le service Clé d’accès de paiement Visa augmente la sécurité sans augmenter les irritants que nous avons tous déjà rencontrés en effectuant un achat sur n'importe quel appareil ou site Web dans le monde. »

Click to Pay + Visa Payment Passkey Service

À son lancement, le service Clé d’accès de paiement Visa sera intégré à la fonction Cliquer pour payer (Click to Pay), ce qui permettra d’offrir une expérience transactionnelle mieux intégrée et plus sécuritaire à grande échelle. De plus, Visa fera appel à des émetteurs de cartes dans divers marchés à travers le monde pour ajouter les fonctionnalités Cliquer pour payer et Clé d’accès de paiement sur les nouvelles cartes Visa. Dès la réception de la carte, il ne sera pratiquement plus nécessaire de saisir un identifiant ou un mot de passe de façon manuelle.

Pay by Bank

Les transactions sans “carte” n'offrent pas la même expérience, le même niveau de sécurité et les mêmes protections que les paiements effectués au moyen d’une carte. Les paiements électroniques, comme les virements ACH (Automated Clearing House), n’ont pas d’équivalents numériques. Avec Pay by Bank (paiement par banque), Visa offre une solution de paiement de compte à compte (account-to-account ou A2A) numérique et simplifiée. Qu'il s'agisse d'un transfert A2A, d’une demande de prêt ou d'un déboursé avec source de financement alternative, le client a maintenant le choix d’appliquer le mode de paiement qui lui convient. Depuis l’acquisition de Tink, Visa a ravi les marchés européens en offrant des outils financiers novateurs à des millions de clients bancaires, et en réduisant les irritants liés aux transactions en ligne. La technologie sera bientôt lancée aux États-Unis pour aider les banques à mettre en place des outils transparents et sécurisés.

Visa Protect for A2A Payments

Visa détecte plus de 200 milliards de transactions chaque année et, pour chaque transaction, analyse 500 éléments de données en temps réel pour identifier les cas de fraude et les prévenir. En travaillant avec les réseaux internationaux de paiements en temps réel (real-time payments ou RTP), Visa met à profit des décennies d'expertise à appliquer l'IA pour prévenir la fraude lors de paiements A2A sur les réseaux RTP.

La protection Visa pour les paiements A2A est offerte en Amérique latine et elle est en phase de test au Royaume-Uni. Plus de 60 % des fraudes et escroqueries RTP qui n’avaient pas été décelées préalablement par les institutions bancaires ont été détectées.2

Data Tokens

Au cours des 10 dernières années, Visa a renforcé la sécurité de l'écosystème de paiements grâce aux jetons de données. Les données sensibles concernant les titulaires de cartes sont ainsi isolées du processus transactionnel. Aujourd'hui, 29 % de toutes les opérations de commerce traitées par Visa utilisent ces jetons7. Cet outil fait l’objet d’une adoption à grande échelle de la part des commerçants et des émetteurs de cartes dans la plupart des marchés. Alors que de nouvelles règles de confidentialité des données inspirent des pratiques de plus en plus responsables, l’IA générative transforme notre façon de voir et de découvrir l’univers du numérique. Dans un tel contexte, Visa estime que les données de paiement peuvent favoriser la création de nouvelles expériences transactionnelles qui placent les consommateurs aux commandes. Grâce à son infrastructure, le système de jetons permet à l’utilisateur de contrôler ses données pour profiter d’une meilleure expérience de magasinage, optimisée par l'IA.

Avec les jetons de données Visa, le client dont l'institution financière participe au programme peut consentir au partage de ses données lorsqu'il effectue des achats en ligne. Il peut ensuite voir où elles ont été partagées, et révoquer l'accès directement depuis son application bancaire. Avec un tel programme, Visa et les banques participantes encouragent les commerçants à développer des expériences et des offres personnalisées pour leurs clients. Lorsque le client donne son consentement, Visa émet un jeton de données et l’achemine au commerçant, accompagné de renseignements générés par l'IA selon les données transactionnelles du consommateur. Le jeton de données peut ainsi être utilisé de façon conjointe avec l’IA du commerçant pour fournir des recommandations en temps réel à l’acheteur. En acheminant du même coup le jeton à la banque du client, celle-ci pourra lui indiquer où ses données ont été partagées, et lui permettre de révoquer l’accès à sa discrétion à partir de son application bancaire.

