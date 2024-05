Opus One Gold Corp effectue le paiement final pour l’acquisition d’un intérêt de 100% dans le projet aurifère Noyell dans la partie sud d’Eeyou Itschee Baie-James

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS



MONTRÉAL, 16 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One (TSX-V : OOR) (la « Société » ou « Opus One ») est heureuse d'annoncer qu’elle a versé le paiement final de $200 000,00 à la société Magna Terra Minerals, lui permettant d’ainsi se porter acquéreur d’un intérêt de 100% de la propriété aurifère Noyell, située à 25 Km au sud de la ville de Matagami, dans la partie sud du district minéral d'Eeyou Itschee Baie-James et de la Casa Berardi.

Les principaux points en faveur de notre projet aurifère Noyell sont :

Le projet Noyell est très bien situé, à 25 km au sud de la ville de Matagami, au Québec, une communauté très favorable au secteur minier.

Le projet Noyell est bien positionné dans la ceinture minérale connue de Casa Berardi

Noyell est situé à 14 KM de la route régionale 109.

Un moulin aurifère opérationnel est situé à 70KM au sud-ouest, à proximité de la route régionale 109.

Le projet Noyell est à l'étape avancée de forage de définition sur la Zone 1.

La zone minéralisée est peu profonde, facile à suivre et démontre une excellent continuité latérale et en profondeur.

La zone minéralisée connue montre de bonnes teneurs en or et de bonnes épaisseurs.

La zone minéralisée présente pendage fort vers le sud de 67 degrés.

Noyell possède un excellent potentiel de développement, la structure minéralisée étant toujours ouverte pour une expansion vers l'Est, vers l'Ouest ainsi qu’en profondeur. Jusqu’à présent, nous n’avons foré qu’à une profondeur maximale de 350 mètres.

Exploration à faible coût : le projet étant facilement accessible, les coûts d’exploration se sont avérés beaucoup plus bas en comparaison avec les projetés qui sont situés en régions plus éloignées.

Noyell est situé au-dessus du 49e parallèle, permettant ainsi des déductions et remboursements de taxes supplémentaires.



Louis Morin PDG d'Opus One a commenté : « Une étape très importante vient d’être franchie pour la Corporation Aurifère Opus One. Je tiens à remercier personnellement tous nos supporteurs qui nous ont permis de franchir cette étape avec succès. Les conditions de financement demeurent difficiles pour les compagnies d’exploration juniors et nous avons réussi, en dépit de ces défis, à consolider avec succès l’acquisition d’un intérêt de 100% de la propriété aurifère Noyell, qui constitue l’actif principal de la société.

CORPORATION AURIFÈRE OPUS ONE inc.

Opus One Resources Inc. est une société d'exploration minière axée sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité dans des propriétés stratégiquement situées dans des camps miniers éprouvés, à proximité de mines existantes dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des zones de production d'or les plus prolifiques au monde. Opus One détient des actifs à Val-d'Or, à Matagami et à la Baie James.

Une personne qualifiée, Pierre O'Dowd P.Geo, a vérifié les données divulguées, y compris les données d'échantillonnage, d'analyse et de test sous-jacentes aux informations ou opinions contenues dans la divulgation écrite, comme l'exigent les articles 3.1 et 3.2 du Règlement 43-101.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la loi canadienne en valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations concernant les plans, coûts, objectifs ou performances futures d'Opus One, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, des mots tels que « peut », « ferait », « pourrait », « sera », « probable », « croit », « s'attend à », « anticipe », « a l'intention de », « planifie », « estime " et des mots similaires et leur forme négative sont utilisés pour identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs, et ne seront pas nécessairement des indications précises de si, ou des moments auxquels ou par lesquels, ces performances futures seront atteintes. Rien ne garantit que les événements anticipés par les informations prospectives se produiront, y compris le programme d'exploration prévu sur le projet, les résultats d'un tel programme d'exploration, le développement du projet et les avantages qu'Opus One tirera du projet, la demande prévue de lithium. Les informations prospectives sont basées sur les informations disponibles à ce moment et/ou sur la croyance de bonne foi de la direction en ce qui concerne les événements futurs et sont soumises à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs imprévisibles, dont beaucoup sont au-delà du contrôle d'Opus One.

Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits aux rubriques « Instruments financiers » et « Risques et incertitudes » dans le rapport annuel d'Opus One pour l'exercice clos le 31 août 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR. sur www.sedar.com et pourrait faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives. Opus One n'a pas l'intention, et Opus One n'assume aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter des informations, événements ou circonstances ultérieurs ou autres, sauf si les lois applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tels que définis dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Louis Morin, Chef de la Direction et Administrateur

T (514) 591-3988

info@OpusOneGold.com

Michael W. Kinley, CPA, CA

Président, Directeur Financier et Administrateur

Tel: (902) 826-1579

info@OpusOneGold.com

Visitez notre site web au www.OpusOneGold.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a8e43fd-8302-450c-bfd1-d7bacbaee064/fr