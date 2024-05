La filiale de DeFi Technologies, Valour, Inc. lance le premier produit négocié en Bourse à rendement en bitcoin (BTC) au monde en collaboration avec Core Foundation, offrant aux investisseurs une exposition au bitcoin assortie d’un rendement de 5,65 %

Lancement du premier produit négocié en Bourse à rendement en bitcoin (BTC) au monde : Valour, Inc. et Core Foundation collaborent pour introduire le premier produit négocié en Bourse à rendement en bitcoin (BTC) au monde sur le marché Nordic Growth Market (NGM) avec des frais de gestion de 1,9 %, offrant aux investisseurs une exposition au bitcoin assortie d’un rendement de 5,65 %.



Valour, Inc. et Core Foundation collaborent pour introduire le premier produit négocié en Bourse à rendement en bitcoin (BTC) au monde sur le marché Nordic Growth Market (NGM) avec des frais de gestion de 1,9 %, offrant aux investisseurs une exposition au bitcoin assortie d'un rendement de 5,65 %. Le Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK est alimenté par le réseau blockchain Core : Le réseau blockchain Core, alimenté en bitcoin, constitue la base du Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK (ISIN : CH1213604536), offrant une compatibilité avec la machine virtuelle Ethereum (EVM) et le mécanisme de consensus Satoshi Plus innovant pour améliorer la sécurité et l'évolutivité.

Le réseau blockchain Core, alimenté en bitcoin, constitue la base du Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK (ISIN : CH1213604536), offrant une compatibilité avec la machine virtuelle Ethereum (EVM) et le innovant pour améliorer la sécurité et l’évolutivité. Investissement simplifiés grâce au Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK : Le Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK rationalise l’investissement en bitcoin en déléguant les bitcoins à des validateurs Core et le rendement est attribué quotidiennement à la valeur liquidative (VL). Ce produit innovant garantit le contrôle dépositaire et la sécurité tout en offrant aux investisseurs un rendement substantiel sans qu’ils aient à vendre ou à échanger leurs avoirs en bitcoin.



TORONTO, 16 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies, Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ), la première société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (« DeFi »), se réjouit d’annoncer que sa filiale Valour, Inc. (« Valour »), un émetteur de premier plan de produits négociés en Bourse (ou « ETP » pour Exchange-Traded Products) dont la vocation consiste à simplifier l’accès aux actifs numériques, a lancé le premier ETP à rendement en bitcoin (BTC) au monde, en collaboration avec Core Foundation , une organisation dédiée au développement du réseau blockchain Core (« Core Chain »). Cette offre permet aux investisseurs d’être exposés au bitcoin moyennant un rendement de 5,65 % sur le marché Nordic Growth Market (NGM).

Le réseau blockchain Core est une blockchain de couche 1 alimentée en bitcoin pour les contrats intelligents compatibles avec la machine virtuelle Ethereum. Cinquante pour cent du taux de hachage du bitcoin pour le minage contribue à la sécurité de Core en échange du déverrouillage de l’utilitaire et des récompenses Bitcoin. Core Chain est la blockchain EVM la plus alignée sur Bitcoin (BTCfi, staking de Bitcoin, et plus encore).

Les échanges d’ETP Valour Bitcoin Staking ( BTC ) SEK (ISIN : CH1213604536) ont débuté le 10 mai 2024 avec des frais de gestion de 1,9 %, marquant un moment historique puisqu’il s’agit là du premier ETP à rendement en bitcoin (BTC) au monde. Cette offre innovante permet aux investisseurs de s’exposer au bitcoin tout en bénéficiant d’un remarquable rendement de 5,65 %, le tout sans avoir besoin de vendre ou d’échanger directement des bitcoins.

L’ETP Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK simplifie l’investissement dans l’actif numérique le plus connu au monde, rendant plus facile et plus sûr pour les investisseurs de participer à la hausse potentielle du bitcoin. Le rendement est attribué quotidiennement à la valeur liquidative (VL), ce qui permet aux investisseurs d’obtenir un rendement sans avoir à vendre ou à échanger leurs avoirs en bitcoin.

L’ETP Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK génère du rendement en déléguant des bitcoins à un validateur de la Core Chain par le biais d’un staking de Bitcoin natif et non dépositaire. Les bitcoins investis reçoivent des récompenses de staking sous forme de jetons CORE, qui sont ensuite réinvestis dans le produit.

Core Chain, la blockchain sous-jacente, est une blockchain de couche 1 alimentée en bitcoin, décentralisée, sécurisée et évolutive, compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM). Elle s’appuie sur la preuve de concept ( de Bitcoin par le biais d’un mécanisme de consensus unique connu sous le nom de « Satoshi Plus ». Ce mécanisme permet aux mineurs de bitcoins de déléguer leur PoW (DPoW) à des validateurs Core sans affecter leurs futures récompenses en bitcoin, libérant ainsi le potentiel des applications décentralisées sécurisées par Bitcoin.

Malgré le staking de Bitcoin, la sécurité n’est pas compromise. Le contrôle dépositaire est maintenu pendant que le rendement est généré. Les bitcoins sont investis par le biais d’un type spécifique de transaction de bitcoins native appelée « stake transaction », qui comprend une période de blocage et des détails sur le staking de Core Chain tels que le validateur Core et l’adresse de récompense Core. Pendant la période de blocage, les bitcoins ne peuvent pas être transférés ou supprimés. Seul le propriétaire peut transférer les bitcoins à la fin de la période de blocage.

« Nous sommes ravis de lancer le premier ETP à rendement en bitcoin au monde, qui offre aux investisseurs une opportunité sans précédent de s’exposer au bitcoin tout en obtenant un rendement substantiel », a déclaré Olivier Roussy Newton, PDG de DeFi Technologies. « L’ETP Valour Bitcoin Staking (BTC) incarne notre engagement en faveur de l’innovation dans le domaine des actifs numériques, en offrant aux investisseurs un moyen transparent et sécurisé de participer au potentiel de croissance du Bitcoin, tout en proposant une nouvelle voie d’investissement pour s’engager dans la première cryptomonnaie au monde. »

« Core Foundation est ravie de collaborer avec Valour, Inc. pour lancer le premier ETP à rendement en bitcoin au monde. Ce produit révolutionnaire permet au BTCfi d’atteindre un public plus large et aux détenteurs de bitcoins d’obtenir un rendement durable. Les investisseurs peuvent désormais obtenir un rendement tout en conservant une exposition au bitcoin. Cela est possible grâce au staking de Bitcoin non dépositaire, ce qui permet de sécuriser la blockchain Core. Core Foundation est fière d’être le premier écosystème à alimenter ces nouvelles offres mais aussi le plus fiable, ce qui souligne d’autant plus notre position de blockchain la plus alignée sur Bitcoin », déclare Brendon Sedo, contributeur de Core.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies, Inc. ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ) est la première société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (DeFi). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir un accès généralisé à l’univers de la finance de demain pour les investisseurs. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et jouissant d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec l’écosystème financier en constante mutation. Rejoignez la communauté numérique de DeFi Technologies sur Linkedin et Twitter et pour en savoir plus, rendez-vous sur https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour, Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (ou « ETP » pour Exchange-Traded Products) qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques tels que Bitcoin de manière simple et sécurisée via un simple compte bancaire. Valour appartient au segment Gestion des actifs de DeFi Technologies, Inc. ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ).

Outre sa nouvelle plateforme adossée à des actifs numériques comprenant les fonds 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral , 1Valour Ethereum Physical Staking et 1Valour Internet Computer Physical Staking , Valour propose des fonds négociés en Bourse d’actifs numériques entièrement couverts assortis de faibles frais de gestion, voire inexistants, cotés sur les Bourses européennes, en banque et sur les plateformes de courtage. Le portefeuille de Valour intègre les fonds Valour Uniswap ( UNI ), Cardano ( ADA ), Polkadot ( DOT ), Solana ( SOL ), Avalanche ( AVAX ), Cosmos ( ATOM ), Binance ( BNB ), Ripple ( XRP ), Toncoin ( TON ), Internet Computer ( ICP ), Chainlink ( LINK ) Enjin ( ENJ ), Valour Bitcoin Staking ( BTC ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN ), Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10 ) et 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip , tous assortis de faibles frais de gestion. Les produits phares de Valour sont Bitcoin Zero et Ethereum Zero, les premiers produits d’investissement passifs assortis d’une couverture complète avec Bitcoin ( BTC ) et Ethereum ( ETH ) comme actifs sous-jacents, et entièrement sans frais.

Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir les actualités ou les informations financières de l’entreprise, nous vous invitons à consulter le site valour.com .

À propos de Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC est une société de recherche de premier plan spécialisée dans la création de rapports de recherche approfondis et de haute qualité pour l’industrie du bitcoin et des cryptomonnaies, permettant aux investisseurs d’obtenir des informations précieuses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.reflexivityresearch.com/

À propos de Core Chain

Le réseau blockchain Core est une blockchain de couche 1 alimentée en bitcoin pour les contrats intelligents compatibles avec la machine virtuelle Ethereum. Cinquante pour cent du taux de hachage du bitcoin pour le minage contribue à la sécurité de Core en échange du déverrouillage de l’utilitaire et des récompenses Bitcoin. Core est la blockchain EVM la plus alignée sur Bitcoin (BTCfi, staking de Bitcoin, et plus encore). Cette avancée a permis de rassembler une communauté massive de 2,2 millions d’adeptes sur Twitter et de 250 000 membres sur Discord, ce qui s’est traduit par des millions de nouveaux utilisateurs de Core, plus de 15 millions d’adresses uniques et 230 millions de transactions depuis le lancement du réseau principal en janvier 2023.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives : Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, le développement futur et les cotations à venir de produits financiers ; le staking de Bitcoin au sein de la Core Chain ; le développement et la gestion d’un nœud validateur sur la Core Chain ; l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des principes de la finance décentralisée ; la poursuite d’opportunités commerciales par DeFi Technologies ou ses filiales ; et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres l’acceptation des ETP de Valour par les places boursières et les autorités réglementaires ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; les règles et réglementations applicables à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s’avèreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DE CE COMMUNIQUÉ

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Olivier Roussy Newton

Président-directeur général

ir@defi.tech

(323) 537-7681

