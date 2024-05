ALSTOM SA: Alstom signe un contrat pour le système de trains légers entre Haïfa et Nazareth dans le nord d'Israël

Alstom signe un contrat pour le système de trains légers entre Haïfa et Nazareth dans le nord d'Israël

120 000 passagers attendus par jour

Des centaines d'emplois seront créés

Une réduction moyenne de 40 % des temps de trajet

La part d'Alstom s'élève à plus de 700 millions d'euros

16 mai 2024 - Alstom, membre du consortium Haifa Nazareth - Light Rail Line Ltd. et ses partenaires Electra Ltd. et Minrav Ltd. ont signé un contrat, attribué en février 2024, pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance du système de trains légers entre Haïfa et Nazareth, avec la société Trans Israël. Le projet NofiT est évalué à 1 milliard d'euros et la part d'Alstom est évaluée à plus de 700 millions d'euros1, comprenant le contrat de maintenance d'une valeur d'environ 140 millions d'euros.

La responsabilité d'Alstom comprend la conception, l'ingénierie, la fourniture, l'intégration, les essais et la mise en service du système de trains légers, incluant les voies, l'électrification, l'alimentation électrique à économie d'énergie, la signalisation, le système de communication, l'équipement du dépôt, ainsi que la fourniture et la maintenance de 54 tramways Citadis. Electra et Minrav géreront les travaux de génie civil, de la conception à la construction. L'exploitation et la maintenance seront assurées par une entreprise commune composée d'Electra Afikim, Minrav et Alstom.

« Nous sommes fiers de pouvoir soutenir Trans Israël dans ce projet, dont le tramway reliera les villes et les habitants du nord d'Israël », a déclaré Eran Cohen, directeur général d'Alstom Israël.

Eran ajoute : « Nous sommes déterminés à continuer à faire tout notre possible pour créer un système de transport efficace, rapide et innovant au profit de l'ensemble de la population israélienne. Cet important projet constitue une nouvelle étape dans l'évolution des transports publics en Israël et un véritable moteur de croissance pour toute la région du nord. Alstom et ses partenaires Electra Ltd. et Minrav Ltd. sont convaincus que ce projet contribuera à la croissance de l'écosystème ferroviaire dans le pays et soutiendra la création de centaines d'emplois ».

Ce projet est une première pour la promotion des transports publics dans le nord d'Israël. La ligne, qui s'étend de Haïfa à Nazareth sur 41 km avec 20 stations, sera équipée de tramways ultramodernes et devrait transporter 120 000 passagers par jour avec environ 21 ans d'exploitation et de maintenance.

Avec plus de 30 ans d'expérience et plus de 8 000 véhicules commandés ou en service dans 140 villes à travers le monde, Alstom est le leader mondial des solutions de tramways et de trains légers. Alstom est également à la pointe de l'industrie avec des solutions éprouvées pour rendre le transport urbain encore plus sûr en fournissant des technologies de détection d'obstacles, de surveillance de la survitesse, de prévention des collisions et de freinage automatique, et pour s'intégrer parfaitement dans les environnements urbains en offrant la plus grande variété de solutions pour un fonctionnement sans caténaire.

Alstom est le leader du marché des services ferroviaires, accompagnant ses clients tout au long du cycle de vie de leurs actifs grâce au plus large portefeuille de solutions de services. Les solutions d'Alstom pour l'exploitation des trains et la maintenance des systèmes couvrent l'ensemble des besoins des clients, y compris l'exploitation de tous les types de flottes, la maintenance des trains, des systèmes ferroviaires et des infrastructures, ainsi que des solutions clés en main et des partenariats public-privé (PPP). Les clients bénéficient de coûts d'exploitation réduits et d'une efficacité opérationnelle accrue grâce à des technologies et des meilleures pratiques basées sur plus de 40 ans d'expérience dans l'exploitation et la maintenance des trains et des systèmes.

1 comptabilisation attendue à la clôture du financement, prévue pour le premier semestre 2025/26





À propos d'Alstom



Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 64 pays et fort de plus de 84 700 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Contacts



