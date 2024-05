Publication le 16 mai 2024 à 18:30 CET après la clôture des marchés

Information réglementée et privilégée

EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)

Points sur résultats de l’activité du 1er trimestre 2024 d’EVS

Liège, Belgique, le 16 mai 2024

En marche vers une année 2024 solide

EVS démarre l'année 2024 avec un chiffre d'affaires solide au premier trimestre, malgré la capacité de production réservée dédiée aux grands événements de l'année. Dans le même temps, le pipeline semble prometteur pour garantir une année 2024 solide.

Faits Marquants

Un chiffre d'affaires réalisé au 1T24 similaire au premier trimestre 2023.

Un chiffre d'affaires sécurisé* de 135,6 millions d'euros, soutenant notre guidance de chiffre d'affaires de 180 à 195 millions d'euros.

Des dépenses opérationnelles sous contrôle, avec certains investissements dans l’augmentation des membres de l’équipe pour soutenir nos ambitions de croissance continue.

Sur la base des résultats du 1T24, nous annonçons une guidance EBIT pour l’année dans une fourchette de 38,0 à 45,0 millions d'euros.

La trésorerie nette se rétabli à 56,1 millions d'euros, avec des progrès importants réalisés dans l'apurement des créances âgées.





* le chiffre d’affaires sécurisé inclut les revenus déjà reconnus ainsi que les commandes en cours qui seront reconnues comme revenus en 2024.

Commentaires

Serge Van Herck, CEO, commente:

“Alors que nous traversons le premier trimestre, nous sommes bien placés pour réaliser une performance solide en 2024.

Cette année revêt une signification particulière pour EVS vu que nous célébrons notre 30ème anniversaire. Au cours des trois dernières décennies, nous n’avons cessé de repousser les limites de l’innovation dans l’industrie du broadcast, et nous sommes ravis de marquer cette étape importante avec nos clients, partenaires et opérateurs EVS du monde entier. De plus, alors que nous regardons vers l'avenir, nous sommes fiers d'animer les grands événements majeurs avec une audience mondiale qui se dérouleront en Europe au cours des prochains mois, démontrant ainsi la fiabilité et l'excellence de nos différentes solutions. De plus, je suis heureux de souligner l'attention croissante que nos solutions Media Infrastucture reçoivent de la part des clients du monde entier. Ces solutions joueront également un rôle important dans la diffusion des grands événements majeurs à venir auprès de milliards de téléspectateurs dans le monde entier, renforçant ainsi EVS en tant que partenaire de confiance pour offrir des expériences de diffusion en direct fluides et fiables.

Chez EVS, l’innovation reste au cœur de tout ce que nous faisons. Notre fonctionalité XtraMotion basée sur l'IA générative, parfaitement intégrée à notre solution LiveCeption, continue de révolutionner le secteur, transformant les caméras de diffusion classiques en caméras super slow-motion. L'intégration de capacités de recherche basées sur l'intelligence artificielle dans notre solution MediaCeption, associée au récent lancement de VIA MAP lors du NAB à Las Vegas, souligne notre engagement à repousser les limites technologiques et à offrir une valeur inégalée à nos clients.

En outre, je suis ravi de vous annoncer que nos efforts en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) sont de plus en plus reconnus, EVS étant désormais inclus dans l'indice BEL ESG. Cette reconnaissance reflète notre engagement continu en faveur du développement durable et de la citoyenneté d'entreprise responsable.

Cependant, malgré notre optimisme, nous restons vigilants face aux défis. La situation géopolitique en Ukraine et en Palestine continue de présenter des incertitudes, notamment concernant l'approvisionnement en composants. Nous surveillons de près les développements et prenons les précautions nécessaires pour atténuer tout impact potentiel sur nos opérations.”

Commentant les résultats et les perspectives, Veerle De Wit, CFO, déclare:

“Malgré une capacité de production limitée, en raison de la préparation des grands événements de 2024, EVS est à nouveau en mesure de réaliser un trimestre solide en termes de chiffre d'affaires. Dans le même temps, notre pipeline se dessine, nous permettant d’évaluer positivement le potentiel de l’année entière. Nous continuons de garder le contrôle de nos habitudes de dépenses, avec certains investissements prévus dans les membres de notre équipe. Ces investissements visent principalement à accélérer notre croissance en Amérique du Nord. Parallèlement, nous continuons d’investir dans notre transformation numérique et notre cadre de sécurité.

Outre un compte de résultat solide, nous sommes également heureux de constater que notre situation de trésorerie se renforce encore. Nous avons pu réduire considérablement nos créances âgées par rapport à fin 2023.

Avec les prévisions de revenus actuelles, nous publions une guidance de bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) pour l'année : sur la base des résultats du 1T24 et de la dynamique du marché, nous nous attendons à ce qu'il se situe dans une fourchette entre 38,0 et 45,0 millions d'euros. Le haut de la fourchette souligne clairement notre ambition de réaliser à nouveau une croissance durable et rentable en 2024.”

Dynamiques de marché & clients

Au cours du trimestre précédent, EVS a constamment fait progresser ses moteurs de croissance, en se concentrant notamment sur le pilier de marché LAB, la région NALA, MediaCeption et les solutions Media Infrastructure, tout en renforçant ses canaux de vente indirects.

Soutenus par un solide carnet de commandes, les revenus des clients LAB et de la région NALA ont affiché une croissance d'une année sur l'autre, soutenus par la hausse globale des revenus des solutions MediaCeption et MediaInfra.

L'écosystème des partenaires de distribution d'EVS s'est encore renforcé, comme en témoigne l'événement NAB en avril. Dans le cadre des commémorations du 30ème anniversaire de l’entreprise, nos partenaires ont présenté les solutions EVS à un large éventail de clients, s’étendant au-delà de la large clientèle déjà établie. Le récit convaincant entourant les solutions MediaInfra a suscité un intérêt et un engagement fervents, occupant une partie importante de l’espace de démonstration de notre stand.

Le spectre de la croissance s’étend au-delà de ces leviers essentiels. La région EMEA a connu une augmentation notable des prises de commandes, les clients exprimant un vif intérêt pour VIA MAP, présenté lors de l’IBC de l’année dernière en Europe et du NAB de cette année en Amérique du Nord.

EVS reste déterminé à soutenir les clients LSP dans la modernisation de leurs OBVans, illustré par des initiatives telles que le déploiement par Alkass de la solution LiveCeption au Qatar et l'adoption par LMG de la solution de routage évolutive LiveIP Strada aux États-Unis pour servir All-Elite-Wrestling, comme annoncé au NAB.

Même si les revenus en provenance de Chine n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’avant COVID, des signes d’une résurgence progressive des commandes apparaissent.

EVS maintient des pratiques méticuleuses de gestion des stocks pour garantir une livraison rapide des produits hardware conformément aux engagements. Des efforts de production accélérés sont en cours pour répondre à la demande avant les grands événements à venir cet été. En outre, EVS reste vigilant dans la surveillance des tendances inflationnistes dans les différentes régions, intégrant progressivement les ajustements dans la tarification et les modèles d’affaires.

Technologies

EVS reste déterminé à entretenir son « écosystème live premium ».

Les améliorations apportées à LiveCeption intègrent désormais davantage d'effets basés sur l'IA, augmentant ainsi les capacités XtraMotion existantes. De plus, EVS introduit une suite d'améliorations d'image – par exemple des effets cinématographiques – facilement activables par les opérateurs EVS à partir de n'importe quelle caméra de diffusion d'un simple toucher, éliminant ainsi le besoin de caméras spécialisées sur site.

De plus, EVS propose divers modes opérationnels pour le XT-VIA, associés à des modèles économiques innovants. Grâce à l'activation flexible à la demande de fonctionnalités supplémentaires, la technologie EVS devient plus accessible et plus rentable pour les clients LAB et LSP.

Les solutions MediaInfra ont connu des améliorations significatives, notamment le déploiement généralisé de Neuron View, un multiviewer à faible latence. Cette nouvelle application améliore non seulement la polyvalence de la plateforme Neuron, mais réduit également considérablement l'empreinte carbone grâce à la réutilisation des serveurs. La plate-forme Neuron elle-même fait preuve d'une efficacité énergétique exceptionnelle, surpassant jusqu'à 8 fois les plates-formes logicielles pures et jusqu'à deux fois les solutions rivales.

EVS continue d'étendre ses solutions en intégrant des composants tiers. Providius, une plateforme de surveillance des performances des réseaux multimédias, sert désormais de partenaire de solution premium avec Cerebrum, garantissant un fonctionnement transparent des réseaux LiveIP. Cerebrum prend désormais en charge une gamme étendue d'écrans tactiles, offrant aux clients une sélection plus large pour un contrôle efficace des équipements et des flux de broadcast.

De plus, les solutions MediaCeption ont été renforcées pour s'intégrer de manière transparente avec la solution VizRT d’automatisation de diffusion en salle de rédaction, améliorant ainsi la portée des innovations au sein du serveur de production logicielle.

Enfin, EVS reste déterminé à développer la cybersécurité dans l’ensemble de son portefeuille de produits. Le petit-déjeuner NAB, co-organisé par EVS en collaboration avec Arista et Providius, s'est concentré sur la cybersécurité et a enregistré une affluence record. Cela souligne l'intérêt croissant de l'industrie pour ce domaine et réaffirme l'engagement d'EVS envers ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Sujets Corporate

2024 est une année importante pour EVS : nous célébrons 30 ans d’innovation en matière de broadcast. Centré sur le thème « Family & Friends Together for Live », EVS s'engagera avec la communauté mondiale de la production en direct autour de ces festivités.

Au premier trimestre 2024, nous avons renouvelé notre notation EcoVadis : pour la deuxième année consécutive, notre stratégie ESG a été récompensée par une médaille d'argent. Cette notation reconnaît notre engagement renforcé en faveur du développement durable et place EVS au premier rang des entreprises mettant en œuvre des politiques ESG.

Un autre événement important marquant notre programme de développement durable est l’entrée d’EVS dans l’indice BEL ESG en mars. L'indice BEL ESG, publié par Euronext, sert de référence aux investisseurs et actionnaires à la recherche d'entreprises qui privilégient la durabilité et les pratiques commerciales responsables.

Enfin, sur le plan social de notre agenda ESG, nous avons également renouvelé notre statut de Top Employer pour la deuxième année consécutive.

En 2024, nous poursuivrons et progresserons sur notre parcours ESG. Nous renouvellerons notre exercice d'empreinte carbone en mettant l'accent sur la qualité et la cohérence des points de données, nous commencerons le déploiement des exigences CSRD pour 2025 et nous continuerons à nous concentrer sur les actions qui comptent vraiment.

D'un point de vue sécurité, nous suivrons attentivement l'évolution des exigences NIS2, et veillerons à rester à la pointe de cette évolution.

Du point de vue des outils, nous souhaitons continuer à bâtir sur la base que nous avons mise en place au cours des dernières années. Nous nous concentrons sur l’exploitation de toute la puissance de notre implémentation ERP, mais développons également de nouveaux outils pour garantir une efficacité optimale. Cette année, nous mettrons en œuvre un nouvel outil de Configure, Price and Quoting (CPQ) et nous concentrerons nos efforts sur la mise en œuvre d'une activation à la demande opérationnelle pour nos licences.

L’environnement macro-économique étant encore assez volatil, il est important que nous continuions à nous concentrer sur la rentabilité de nos solutions. Nous surveillons systématiquement les modèles et la stratégie de tarification pour faire face aux réalités et aux tendances du marché. Cela a donné lieu à de nouveaux prix catalogue annoncés en mars 2024.

En termes de membres de l'équipe, nous prévoyons une augmentation du nombre de membres de l'équipe au cours de l'année en vue de l’accélération de notre croissance en Amérique du Nord.

Perspectives

Le chiffre d'affaires 2024 sécurisé au 31 mars atteint 135,6 millions d'euros. Sur la base de cette mesure, nous reconfirmons notre guidance de revenus pour l'ensemble de l'année de 180 à 195 millions d'euros.

La marge brute pour l’ensemble de l’année 2024 devrait diminuer légèrement en raison d’un changement dans la combinaison de solutions. La marge brute par solution devrait évoluer positivement, tout impact de la hausse des coûts des composants se reflétant dans les augmentations de prix modélisées. La hausse de prix la plus récente a eu lieu en mars 2024.

Les dépenses opérationnelles continuent d’être étroitement surveillées et contrôlées. Fin 2023, nous avons progressivement élargi à nouveau notre base de membres d'équipe (après quelques mois de stabilisation). Les investissements se poursuivent en 2024 et portent principalement sur le renforcement de nos équipes en Amérique du Nord.

Avec la confirmation de la guidance de revenus, nous introduisons également une guidance d'EBIT pour l'année qui se situera entre 38,0 et 45,0 millions d'euros.

Dividende

Nous réitérons la distribution prévue d'un dividende de 1,10 EUR par action pour l'ensemble de l'année 2024, qui reste soumise aux conditions de marché et à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

Calendrier d’entreprise

21 mai 2024: assemblée générale

13 août 2024: résultats du deuxième trimestre et premier semestre 2024 (après clôture des marchés)

14 november 2024: résultats du troisième trimestre 2024 (après clôture des marchés)

Pour plus d’informations, veuilez contacter:







Veerle De Wit, CFO*

EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgium

Tel: +32 4 361 70 04. E-Mail:corpcom@evs.com; www.evs.com

* représentant une SRL



Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les activités, la situation financière et les résultats d'exploitation d'EVS et de ses filiales.

Ces déclarations sont basées sur les attentes ou les convictions actuelles de la direction d'EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui

pourraient faire en sorte que les résultats ou performances réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Ces risques

et incertitudes sont liés à l'évolution de la technologie et des exigences du marché, à la concentration de l'entreprise sur un seul secteur, à la baisse de la demande

pour les produits de l'entreprise et ceux de ses filiales, à l'incapacité de développer et d'introduire en temps opportun de nouvelles technologies, produits et

applications, et à la perte de marché et la pression sur les prix résultant de la concurrence, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats ou performances réels de la

société diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. EVS n'assume aucune obligation de publier publiquement toute révision de ces

déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances après la date des présentes ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.



À propos de nous

Nous créons du retour sur émotion







EVS est mondialement reconnu comme le principal fournisseur de technologie vidéo en direct pour les productions broadcast et de nouveaux médias. Couvrant

l'ensemble du processus de production, les solutions EVS sont plébiscitées par les équipes de production du monde entier pour fournir les images sportives en direct

les plus captivantes, les émissions de divertissement à la mode et des contenus d’actualité à des milliards de téléspectateurs chaque jour - et en temps réel. Alors que

nous continuons à étendre notre empreinte, notre engagement envers une croissance durable pour notre entreprise et l'industrie est clairement démontré par notre

stratégie ESG. Cet engagement se reflète non seulement dans nos résultats, mais aussi dans nos notes élevées auprès de différentes agences.

Basée à Liège, en Belgique, la société a une présence mondiale avec des bureaux en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Nord et en

Amérique latine, employant plus de 600 collaborateurs et assurant les ventes, la formation et le support technique dans plus de 100 pays.

EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. EVS fait partie, entre autres, des indices Euronext Tech Leaders, Euronext BEL ESG et Euronext BEL Mid.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.evs.com.









Pièce jointe