Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Nexans du 16 mai 2024

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris La Défense, le 16 mai 2024 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Nexans, réunie aujourd’hui à Paris, a approuvé, à une large majorité, l’ensemble des 24 résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d’Administration. Le résultat des votes est disponible sur le site internet de Nexans. L’Assemblée Générale a été diffusée en direct, en français et anglais, et une version différée sera prochainement disponible sur ce même site.

Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions proposées, notamment :

La distribution d’un dividende de 2,30 euros par action, en augmentation de 10% par rapport à l’exercice précédent, qui sera détaché le 21 mai 2024 et mis en paiement le 23 mai 2024 ;

Le renouvellement du mandat de Jane Basson et la nomination de Tamara de Gruyter en qualité d’Administratrices indépendantes ;

Le renouvellement de PricewaterhouseCoopers en tant que commissaire aux comptes et la nomination de PricewaterhouseCoopers et de Mazars en tant que commissaires aux comptes en charge de la certification des informations relatives à la durabilité.





Réuni à l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration a nommé Tamara de Gruyter membre du Comité d’Audit, des Comptes et des Risques, du Comité des Rémunérations et du Comité des Nominations et du Gouvernement d’entreprise.

A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration est composé de quatorze administrateurs, dont 54,5% d’administrateurs indépendants et 57% de femmes.

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d'action climatique. Nexans s'est également engagé, dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d'ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Communication







Mael Evin (Havas Paris)

Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com







Emmanuel Guinot

emmanuel.guinot@nexans.com







Maëllys Leostic

maellys.leostic@nexans.com







Relations investisseurs







Elodie Robbe-Mouillot

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com

Pièce jointe