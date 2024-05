Le président et chef de la direction de Lactalis Canada, Mark Taylor, a été ajouté au Grocery Business Hall of Fame de 2024

TORONTO, 16 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada, chef de file canadien des produits laitiers derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et filiale du Groupe Lactalis en France, félicite Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada, qui a été ajouté au Grocery Business Hall of Fame de 2024 dans la catégorie des fournisseurs.



Lancé en 2021, le Grocery Business Hall of Fame rend hommage aux réalisations des détaillants et des fournisseurs actuels et passés. Nommé(e)s par le comité de l’industrie de l’épicerie, les membres du Grocery Business Hall of Fame sont reconnu(e)s pour les services qu’ils et elles rendent à l’industrie et pour leur engagement à soutenir la croissance du secteur de l’épicerie au Canada.

« Je suis honoré d’être ajouté au Grocery Business Hall of Fame de 2024 et d’être en compagnie de bon nombre de mes estimé(e)s collègues de l’industrie, a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. Je partage cette reconnaissance spéciale avec toute l’équipe de Lactalis Canada qui s’efforce continuellement d’atteindre l’excellence dans tous les aspects de l’entreprise pour veiller à ce que nous réalisions notre objectif principal en tant que fournisseurs laitiers de premier plan – Enrichir et soutenir la vie des Canadien(ne)s chaque jour. »

Depuis qu’il s’est joint à Lactalis Canada à titre de président et chef de la direction en 2018, Mark a joué un rôle déterminant dans la croissance et la transformation de l’entreprise, notamment en dirigeant l’acquisition de 1,62 milliard de dollars canadiens de l’entreprise de fromages naturels de Kraft Heinz au Canada en 2019, la plus grande transaction dans l’histoire laitière canadienne. Cette transaction a été suivie par l’intégration d’Aliments Ultima Inc., de l’entreprise de fromage râpé Kraft Heinz au Canada en 2021 et de Marie Morin Canada en 2023. Aujourd’hui, Lactalis Canada est le troisième pays en importance au sein du Groupe Lactalis et le troisième plus important fabricant de biens de consommation emballés de marque au Canada, et a figuré sur le classement des meilleurs employeurs au Canada de Forbes.

Au sein de l’industrie, Mark a joué un rôle déterminant dans la promotion et la création d’un Code de conduite pour les détaillants en alimentation du Canada. Mark siège au conseil d’administration de l’Association des transformateurs laitiers du Canada (ATLC), de Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (PASC) et de la Grocery Foundation, où il préside également le comité des dons. En 2023, il a été nommé membre du cabinet dans le cadre de la campagne Libère tes émotions de Jeunesse, J’écoute, le plus important mouvement pour la santé mentale des jeunes au Canada.

Mark compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des biens de consommation emballés, particulièrement dans la catégorie des produits laitiers, grâce aux divers postes de direction qu’il a occupés dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la ferme au consommateur. Avant de se joindre à Lactalis Canada, Mark a été directeur général du Groupe Lactalis Royaume-Uni et Irlande de 2015 à 2018.

Apprenez-en plus sur Mark ICI et sur le programme de reconnaissance du Grocery Business Hall of Fame ICI.

À propos de Lactalis Canada Inc.

À propos de Lactalis Canada Inc. Forte d’une histoire s’étalant sur plus de 140 ans, Lactalis Canada est le chef de file laitier canadien derrière les marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, P’tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi’s, iÖGO, iÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Enjoy! Marie Morin Canada, Galbani et Président. Comptant plus de 30 sites d’exploitation, dont 20 installations de fabrication, l’entreprise et ses plus de 4 000 employé(e)s se sont engagé(e)s à enrichir et à nourrir la vie des Canadien(ne)s grâce à ses produits de grande qualité, à sa contribution aux collectivités et à ses partenariats avec les agriculteurs, clients, partenaires et fournisseurs. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à www.lactalis.ca.

Personne-ressource auprès des médias :

Relations avec les médias de Lactalis Canada

media@ca.lactalis.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7033614-a651-41c4-99b9-da771e851c16/fr