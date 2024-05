A Ziel estabelece parceria com a Portocanna para receber a primeira certificação de BPF da UE relativa à utilização de tecnologia de frequência para controlo microbiano em canábis

SÃO FRANCISCO, May 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Ziel, líder de mercado no que respeita ao fornecimento de soluções de controlo microbiano personalizadas de última geração para os setores da agricultura e da canábis medicinal, anunciou hoje que a sua parceira Portocanna, uma empresa de processamento de canábis medicinal em Portugal, recebeu a validação BPF (Boas Práticas de Fabrico) para a descontaminação de flores de canábis utilizando a tecnologia de sistema de radiofrequência (RF) da Ziel. Com a certificação de BPF obtida num Estado-Membro da UE, a Portocanna está bem posicionada para fornecer canábis medicinal aos mercados em expansão da Alemanha e do Reino Unido, a partir das suas instalações farmacêuticas em conformidade com as BPF da UE.



«Estamos muito orgulhosos por a nossa tecnologia de radiofrequência ter recebido a primeira aprovação de BPF da UE para controlo microbiano no âmbito da nossa parceria com a Portocanna», afirma Arthur de Cordova, CEO e cofundador da Ziel. «Estamos muito bem posicionados na UE para resolver um problema que todos os cultivadores têm de enfrentar se quiserem assegurar a respetiva presença no mercado europeu de canábis em rápido crescimento.»

As BPF definem o padrão mínimo que os fabricantes de produtos médicos têm de cumprir nas respetivas operações de processamento de produtos ao abrigo da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que é responsável pela coordenação e normalização das atividades de BPF ao nível da União Europeia (UE). Todas as entidades que importam ou exportam canábis para e dentro da UE são obrigadas a possuir a certificação de BPF, o que representa um investimento e compromisso substanciais para garantir o cumprimento destes regulamentos. Graças a esta primeira certificação de BPF, a tecnologia da Ziel oferece agora aos cultivadores e aos responsáveis pelo processamento pós-colheita que pretendam produzir na UE, ou exportar para a UE, uma solução clara e simplificada para integrar uma etapa de controlo microbiano nas respetivas operações.

Ao contrário das formas ionizantes de radiação, como os raios X, raios gama e feixes de eletrões, a radiofrequência constitui um processo térmico não ionizante, compatível com os processos orgânicos. No mercado europeu, a radiofrequência não requer rotulagem e licenciamento adicionais para utilização na descontaminação de canábis. Por exemplo, a Alemanha exige o registo de todas as estirpes tratadas com radiação ionizante (raios X, raios gama e feixes de eletrões) antes da distribuição dentro do país; um processo que demora 6 a 9 meses e implica o pagamento de uma taxa administrativa de 2500 euros por estirpe.

«A Portocanna está muitíssimo bem posicionada para aumentar as exportações de canábis medicinal a partir das suas instalações com certificação de BPF da UE», afirma Amit Edri, CEO e fundador da Portocanna S.A. «A utilização de radiofrequência nos nossos processos de BPF permite-nos responder com eficiência ao aumento da procura após a aprovação da histórica lei de reforma da canábis na Alemanha, aprovada no dia 1 de abril, e cumprir eficazmente os rigorosos requisitos regulamentares alemães relativos à segurança da canábis.»

«A nível nacional, a Portocanna recebeu aprovação para uma das suas formulações de canábis no mercado português», acrescenta ainda Edri. «Os nossos produtos são tratados com radiofrequência, de modo a cumprir os requisitos da Infarmed e da UE relativos à segurança dos doentes.»

Para saber mais sobre a Ziel ou a tecnologia RFX, visite www.ziel.com.

Sobre a Ziel

A Ziel é líder de mercado no que respeita ao fornecimento de soluções de controlo microbiano personalizadas de última geração para os setores da agricultura e da canábis medicinal. Os atuais mercados de atividade da empresa incluem frutos de casca rija, sementes e frutos selecionados, bem como canábis e cânhamo. Os produtos da Ziel combinam tecnologias de radiofrequência e micro-ondas para criar soluções personalizadas que ajudam os clientes a cumprir os requisitos regulamentares de forma consistente, a preservar a integridade dos produtos, a melhorar os processos operacionais e a maximizar os lucros. A Ziel conta com um conjunto de cliente a nível mundial que processa comercialmente produtos alimentares e de canábis, com instalações nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Chile, no México e em toda a UE. A sede social da Ziel situa-se em São Francisco. Para saber mais sobre as soluções da Ziel, visite www.ziel.com.

Sobre a Portocanna

A Portocanna tem o objetivo de se tornar a principal empresa de processamento de canábis medicinal na Europa. Com instalações de 3000 m² com certificação de BPF da UE, um laboratório de I&D interno e o maior centro de logística de canábis da UE, a empresa é apoiada por uma equipa altamente qualificada e experiente. Após o lançamento bem-sucedido de produtos de canábis medicinal na Alemanha e no Reino Unido, e com um produto a ser introduzido em breve no mercado português, a Portocanna está focada na expansão do seu portefólio nestes mercados-chave. Para além disso, a empresa continua a procurar ativamente oportunidades de crescimento noutras regiões europeias. Com 25 cultivares de canábis exclusivos desenvolvidos e registados, juntamente com investimentos significativos em I&D, a Portocanna é pioneira em métodos de fornecimento inovadores.

