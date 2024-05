Die Corporate Goodness Awards 2024 von Benevity feiern Vorreiter im sozialen Engagement

PALM SPRINGS, Kalifornien, May 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc. , der weltweit führende Anbieter von Social-Impact-Software, hat heute die Gewinner der Corporate Goodness Awards („The Goodies“) für das Jahr 2024 bekannt gegeben, mit denen führende Marken für ihre innovativen und inspirierenden Ansätze in den Bereichen Social Impact, Employee Engagement und Unternehmensphilanthropie ausgezeichnet werden. Die Goodie Awards 2024 wurden den Gewinnern am 25. April in Palm Springs, CA, im Rahmen von Benevity Live! verliehen – der Leitveranstaltung des Unternehmens, die mehr als 700 purpose-orientierte Fachleute zusammenbringt, um Erkenntnisse und Strategien über die Zukunft von Corporate Impact auszutauschen.



In diesem Jahr gab es rekordverdächtige 197 Nominierungen von 99 der weltweit bekanntesten und purpose-orientiertesten Marken. Die Preistragenden wurden in verschiedenen Kategorien für ihre innovative, inklusive und kreative Art und Weise ausgezeichnet, mit der sie durch ihre Spenden-, Freiwilligen- und Community Investmentprogramme einen positiven Beitrag leisten.

„Die Gewinner und Finalisten der Goodie Awards leisten Unglaubliches, um den Status quo in Frage zu stellen, positives Handeln auf sinnvolle Weise zu fördern und kritische gesellschaftliche Probleme auf kreative Weise zu lösen“, so Kelly Schmitt, Chief Executive Officer von Benevity. „Wir sind begeistert von diesen innovativen Unternehmen und Menschen, die Programme mit großer Wirkung schaffen, die ihre Grundwerte widerspiegeln.

Unternehmen, die als Goodies-Finalisten ausgewählt wurden, haben im Jahr 2023 mehr als 153 Mio. USD an Spenden und 7,9 Mio. USD an Zuschüssen beigesteuert und mehr als 1,7 Millionen ehrenamtliche Stunden über die Plattform von Benevity geleistet.

Finalisten und Gewinner der Goodies 2024 von Benevity

Die Bestie Awards: Für den besten Ansatz und die größte Wirkung

Der Bestie Award wird unter den Finalisten vergeben und zeichnet das Unternehmen aus, das den besten Ansatz in Bezug auf Corporate Purpose verfolgt und die Wirkung für seine gemeinnützigen Organisationen, seine Gemeinden und seine Mitarbeitenden fördert.

USAA (GEWINNER im Bereich große Unternehmen)

Vancouver Airport Authority (GEWINNER im Bereich mittelgroße Unternehmen)

Der BeCause Award: Für Engagement für Organisationen

Mit dem BeCause Award werden Unternehmen ausgezeichnet, die einen großen Einfluss auf gesellschaftliche oder kommunale Belange haben, indem sie Hindernisse für gemeinnützige Organisationen beseitigen, damit diese autonomer, flexibler und schneller arbeiten können.

eBay (GEWINNER)

HPE

Hootsuite

IBM

Robert Bosa Foundation



Der Buzz Award: Für die Förderung von Zielen durch Kommunikation und Storytelling

Mit dem Buzz Award werden Unternehmen ausgezeichnet, die ihre Programme für Unternehmenszwecke zum Leben erwecken, indem sie echte Geschichten statt Zahlen erzählen und über den Einfluss von Mitarbeitenden, der Kundschaft und/oder gemeinnützigen Organisationen berichten.

Elevance Health Foundation (GEWINNER)

Activision Blizzard

Ciena

Okta

Relativity



Der Community Hero Award: Für einen erstklassigen Ansatz für Community Investment

Mit dem Community Hero Award werden Unternehmen ausgezeichnet, die einen strategischen und kreativen Ansatz für Investitionen in das Gemeinwesen verfolgen, um gemeinsam mit ihren gemeinnützigen Partnern eine größere Wirkung zu erzielen.

DaVita (GEWINNER)

CSAA Insurance Group

Principal Financial Group

Sequoia Healthcare District

Vancouver Airport Authority



Der Moonshot Award: Für Mut und Kreativität

Mit dem Moonshot Award werden Unternehmen ausgezeichnet, die ein kreatives, mutiges und wirkungsvolles Programm für Unternehmenszwecke entwickelt haben und ihre Gemeinden, Mitarbeiter oder Kunden auf interessante Weise einbinden, um ihre soziale und geschäftliche Wirkung zu maximieren.

Coast Capital Savings (GEWINNER)

First Tech Federal Credit Union

FTI Consulting

Gibson Energy

USAA



Der NewB Award: Für den transformativsten Ansatz

Mit dem NewB Award werden neue Benevity-Kunden ausgezeichnet, die durch die Einführung eines Best-in-Class-Programms für Unternehmenszwecke eine bedeutende Wirkung erzielt und Best Practices zur Einbindung von Interessenvertretern umgesetzt haben.

Alberta Investment Management Corp. (GEWINNER)

ENMAX

KLA Foundation

Tractor Supply

Veritiv



Der People Power Award: Für die Förderung von Zielen durch passionierte Mitarbeitende

Mit dem People Power Award werden Unternehmen ausgezeichnet, die eine Kultur aufbauen, die von ihren Mitarbeitenden getragen wird, und die eine bedeutende Wirkung erzielen, indem sie die Macht des Guten in die Hände der Mitarbeitenden legen, um kritische Probleme anzugehen.

Ciena (GEWINNER)

Appfire

F5

Gilead Foundation

Symetra Life Insurance Company



Der Buffy Award: Für individuelle Führung, Innovation und Wirkung

Mit dem Buffy Award werden herausragende Persönlichkeiten geehrt, die Leidenschaft, Innovation, Vorstellungskraft und Führungsqualitäten im Bereich Unternehmenszwecke vorleben.

Kelly Petrich, Director, Community Impact, Cisco

Estelle Roth, Global Head Giving & Volunteering, Novartis

Der Change Champion Award: Für eine Führungskraft, die sich für eine zielgerichtete Kultur einsetzt

Diese neue Kategorie zeichnet eine Führungskraft aus, die ein herausragendes Beispiel dafür ist, wie zweckorientierte Führung aussieht. Sie fördert Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, setzt sich für soziales Handeln ein und inspiriert andere mit ihrem Engagement für sinnvolle Ziele, Menschen und Gewinn.

Kristina Karnovsky, FactSet



Employee Catalyst Award: Für einen Mitarbeitenden, dessen Leidenschaft etwas bewegt

Mit dem Employee Catalyst Award werden engagierte Mitarbeitende ausgezeichnet, die über ihre tägliche Arbeit hinausgehen, um Mitarbeitenden und Gemeindemitglieder in Projekte einzubinden, Gutes zu tun und so zu einer zweckorientierten Kultur beizutragen.

Tom Mahatdejkul, ARM



Erfahren Sie hier mehr über die diesjährigen Gewinner der Goodie Awards und ihre spannenden Programme.

Über Benevity

Benevity , eine zertifizierte B-Corporation, ist der führende Anbieter für globale Corporate Purpose Software und bietet die einzige integrierte Produktreihe für Community Investment sowie für das Engagement von Mitarbeitenden, Kunden und gemeinnützigen Organisationen. Benevity wurde als eines der Fortune Impact 20 Unternehmen ausgezeichnet und bietet Cloud-Lösungen an, die vielen bekannten Marken dabei helfen, eine vielfältige Belegschaft zu gewinnen, zu binden und zu engagieren, soziales Handeln in ihre Kundenerfahrungen einzubetten und einen positiven Impact auf ihre Communities auszuüben. Die in 22 Sprachen verfügbare Software von Benevity hat bereits mehr als 14 Milliarden US-Dollar Spenden und 72 Millionen Stunden ehrenamtlicher Arbeit zur Unterstützung von 450.000 gemeinnützigen Organisationen weltweit abgewickelt. Die Lösungen des Unternehmens haben außerdem 1,1 Millionen Mikro-Aktionen ermöglicht und 1,2 Millionen Zuschüsse im Wert von 17,6 Milliarden US-Dollar vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter benevity.com/de .

