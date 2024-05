ハット8 (Hut 8) が2024年第1四半期の決算を発表

売上高は5,170万米ドル (約80億3,340万円)、ハット8コーポレーション (Hut 8 Corp.) に帰属する純利益は2億5,090万米ドル (約389億7,116万円)、調整後EBITDAは2億9,700万米ドル (約461億3,167万円)

2024年3月31日時点における貸借対照表上の自己採掘ビットコインは9,102ビット

マイアミ発, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大規模なエネルギー・インフラストラクチャの垂直統合型大手事業者であり、北米最大のビットコイン・マイナーである ハット8コーポレーション (Hut 8 Corp.) (NASDAQ | TSX: HUT) (「ハット8」または「同社」) は本日、2024年3月31日に終了した3ヵ月間の決算を発表した。

ハット8の最高経営責任者 (CEO) であるアッシャー・ジェヌート (Asher Genoot) は以下のように述べている。「第1四半期に、当社は事業を卓越した運営と収益の経済性を中心に据えることを目的とした包括的な再構築プログラムを開始しました。」「業績不振のドラムヘラー施設を閉鎖し、非効率なマイナーを操業から引退させ、自社フリートをホスト施設から所有施設へ移転し、施設全体に独自のエネルギー削減ソフトウェアの導入を開始しました。」

「また、短期的な成長に向けた事業の位置付けにおいても大きな進歩を遂げました。マネージド・サービス部門では、アイオニック・デジタル (Ionic Digital) と4年間の契約を締結し、西テキサス施設の建設と運営の管理を開始しました。この四半期の終了直後、固定インフラストラクチャの支払いと収益分配を規定する顧客契約を含む、サービスとしてのGPUモデルに基づく新しいAI分野の商業契約を締結しました。当社では、今年下半期に年間約2,000万米ドル (約31億651万円) の収益を生み出し始めると予想しています。」

「将来を見据えて、私たちはビットコインマイニング事業の拡大とパイプラインの実現に引き続き注力していきます。当社は、負荷相互接続資産の不足が増大する中でも、これらの機会を確保するために当社が講じた差別化されたアプローチにより、採掘だけでなくより広範なエネルギーインフラ分野においても競争力の高いポートフォリオを構築できると信じています。規律ある資本配分、非希薄化資金源への注力、優秀なチームと取締役会への取り組みにより、当社の戦略が今後数十年にわたって強力な株主利益をもたらすことにこれまで以上に自信を持っています。」

2024年第1四半期の財務および運営ハイライト

USビットコイン・コーポレーションとして事業を行うUSデータ・マイニング・グループ (U.S. Data Mining Group, Inc.) (「USBTC」) とハット8マイニング・コーポレーション (Hut 8 Mining Corp.) は、2023年11月30日に全株式の対等合併 (「企業結合」) を完了した。同取引、およびその結果として、2023年3月31日に終了した3ヵ月間の同社の損益計算書の過去の数値は、USBTCの単独の業績を反映している。2024年3月31日に終了した3ヵ月間の業績は、統合後の会社の業績を反映している。貸借対照表に関しては、2024年第1四半期の期末残高と2023年度末の残高が比較されており、どちらも統合後の会社の業績を反映している。すべての財務結果報告は米ドルで行われる。

Key Performance Indicators

(1) Cost to mine a Bitcoin (excluding hosted facilities) is equivalent to the all-in electricity cost to mine a Bitcoin at owned facilities and includes our net share of the King Mountain JV.

(2) Cost to mine a Bitcoin (or weighted average cost to mine a Bitcoin) is calculated as the sum of total all-in electricity expense and hosting expense divided by Bitcoin mined during the respective periods and includes our net share of the King Mountain JV.

(3) Weighted average revenue per Bitcoin mined is calculated as the sum of total self-mining revenue divided by Bitcoin mined during the respective periods and includes our net share of the King Mountain JV; it excludes our discontinued operations at Drumheller, Alberta.