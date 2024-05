King Faisal Specialist Hospital & Research Centre Premiado com o 2024 Tech Impact Award do VBHC

RIADE, Arábia Saudita, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) marca mais uma conquista com o 2024 Tech Impact Award (Prêmio de Impacto Tecnológico de 2024), um reconhecimento de prestígio do Value-Based Health Care Centre Europe. Este prêmio, concedido por sua iniciativa pioneira de Hemodiálise Domiciliar (HHD), ressalta o compromisso inabalável do KFSHRC com a saúde abrangente e consolida ainda mais sua posição como líder global no setor de saúde.

A iniciativa premiada é um testemunho da abordagem centrada no paciente do KFSHRC, projetada para atender às necessidades únicas de pacientes renais com condições médicas avançadas, deficiências físicas e desafios de mobilidade. Este sistema abrangente de cuidados contínuos e de suporte, fornecido no conforto da casa do paciente, não só garante os mais altos padrões de segurança e conforto, mas também melhora significativamente a sua qualidade de vida.

O Dr. Wael Habhab, Presidente do Departamento de Medicina Interna do KFSHRC em Jeddah e médico líder da iniciativa de Hemodiálise Domiciliar, disse: "Os resultados iniciais da iniciativa revelaram uma redução substancial nas visitas ao pronto-socorro e internações hospitalares, bem como menores taxas de re-hospitalização". Ele também confirmou que a iniciativa reduziu muito o fardo da administração de medicamentos para doenças ósseas e minerais associadas à insuficiência renal crônica, juntamente com uma diminuição da necessidade de injeções intravenosas de medicamentos.

O prêmio é concedido a instituições de saúde que oferecem soluções inovadoras, contribuem para resultados tangíveis, reduzem custos e aumentam o valor do paciente, tudo dentro de uma estrutura de engajamento genuíno entre profissionais de saúde e pacientes, redefinindo os padrões de saúde para fornecer serviços excepcionais e centrados no paciente.

O KFSHRC é dos líderes globais de prestação de cuidados de saúde especializados, condução de inovação, e um hub avançado de pesquisa e educação médica. Por meio de parcerias estratégicas com proeminentes instituições locais, regionais e internacionais, o hospital se dedica ao avanço de tecnologias médicas e elevação dos padrões de cuidado da saúde em todo o mundo.

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Reino e 20º lugar em todo o mundo na lista das 250 melhores instituições de saúde do mundo pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek.

