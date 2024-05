AMG récupère 100% du projet aurifère Dorlin en Guyane française

Notification par Ressources Réunion de la résiliation de leur option sur 75% des droits du projet Dorlin

AMG via sa filiale SMYD, détiendra l’ensemble des droits et autorisations du projet aurifère Dorlin à partir du 10 Aout 2024.

Auplata Mining Group (AMG), entreprise engagée dans l'exploration et l'exploitation minière responsable et durable, annonce avoir reçu le 10 mai 2024 un courrier de résiliation de l’option de Ressources Reunion Sarl sur le Contrat d'Option d'Achat du Projet Dorlin. En conséquence, le projet aurifère Dorlin sera détenu totalement par le groupe AMG, à partir du mois d’Aout 2024.

Le projet aurifère Dorlin se situe sur la commune de Maripasoula en Guyane Française. La Société Minière Yaou-Dorlin, filiale à 100% d’AMG, possède un permis d’exploitation en cours de transformation en concession. Les réserves sont actuellement estimées à environ 665 koz de ressources indicatives et 883 koz de ressources présumées. Un dossier de demande de concession modifié a été déposé en septembre 2023 et est actuellement à l’étude auprès des autorités administratives françaises. Cette concession aurait une durée de 25 ans.

En ayant le contrôle total du projet Dorlin, AMG est en mesure de développer un projet minier intégré, qui s’inscrit pleinement dans l’ambition de lutte contre l’orpaillage illégal ainsi que dans la politique de réindustrialisation du territoire.

