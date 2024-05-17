PVcomBank 透過 AWS 上的 Temenos Digital 平台，為越南一百萬名客戶的流動理財服務帶來變革

都柏林，愛爾蘭, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos 社群論壇 -- Temenos (SIX: TEMN) 今天宣佈，越南最具規模的銀行之一 Vietnam Public Commercial Joint Stock Bank ( PVcomBank ) 已於 Amazon Web Services (AWS) 上的 Temenos Digital 平台推出其 PVConnect 應用程式。憑著 Temenos 的雲端原生數碼理財平台，PVcomBank 得以迅速設計、構建及推出其廣受好評的流動應用程式，為該銀行一百萬名客戶帶來嶄新的流動理財體驗。

PVConnect 由 Temenos Digital 輔助，提供現代化及方便用戶的流動理財服務。根據數以千計評論的回饋意見，此應用程式於 App Store 及 Google Play 上分別獲得 4.9 及 4.6 粒星的亮麗評級。重要的是，Temenos 平台提供的高度靈活性，方便 PVcomBank 利用少許程式碼甚至毋須程式碼的工具來不斷創新，為應用程式引入新的功能。

客戶可以透過電子身份證明於數分鐘內開立賬戶、採用其電話號碼作為賬戶編號、選擇切合自身需要的儲蓄產品、利用 QR 碼付款功能，乃至透過電話號碼來繳付賬單及轉賬。此外，客戶可使用快速存取的小工具，輕鬆查閱賬戶資料，並且在手機主頁直接進行交易。客戶還可以通過每筆交易賺取積分，兌換成電子優惠券、財務禮品或慈善捐款。

至於零售及企業理財方面，PVcomBank 於 Temenos Core 上運作已經超過十載。藉著引進 Temenos Digital，PVcomBank 在連接本地數據中心及雲端的單一平台上無縫整合其前台和後台功能。此整合過程令 PVcomBank 能夠以更具效率的方式營運，透過提高自動化來精簡流程，提供更快捷流暢的客戶體驗。

PVcomBank 的副總經理 Nguyen Viet Ha 先生指出：「流動理財是本行零售業務的主要渠道，AWS 上的 Temenos Digital 平台令我們能夠提供卓越的客戶體驗，在擴展性和彈性方面，我們需要保持靈活，迎合市場趨勢。自 PVConnect 推出後，我們已將超過一百萬名客戶的服務轉移至新的應用程式，對於獲得數以千計的正面評價，我們深感興奮。」

據該銀行資料顯示，PVConnect 於 Temenos 平台及雲端原生的架構上開發，不但提供平均反應時間低於 100ms 的超卓用戶體驗，更將營運效率大幅提升 40%。此外，PVcomBank 每兩星期發佈一次新功能，從而配合目標市場的需求，並有效地保持競爭力。

憑藉出色的全通路體驗及精簡的流程，自 PVConnect 正式推出以來，PVcomBank 的新客戶數字及存款量均顯著上升。

Temenos 亞太地區董事總經理 Ramki Ramakrishnan 說：「在此恭賀 PVcomBank 於 Temenos Digital 平台上成功推出全新的流動理財應用程式。PVcomBank 利用我們雲端原生平台的先進數碼功能，在競爭白熱化的越南市場中成為一流客戶體驗的標準。對於能夠與 AWS 攜手合作，支援該銀行加快創新的步伐，以可持續的方式擴展其數碼服務，我們深感自豪。」

Amazon Web Services 的越南經理 Eric Yeo 表示：「東南亞地區不同規模的銀行都在雲端上持續創新，以提高安全性、完善營運和吸引新客戶，並透過提升數碼服務來盡量減少客戶的等候時間。PVcomBank 透過 Amazon Web Services 上的 Temenos Digital 平台推出全新的應用程式，從而擴展其流動理財服務，展現出創新可以怎樣透過雲端來迅速擴展，為此我們深感榮幸。」

關於 Temenos

Temenos (SIX: TEMN) 是全球頂尖的組合理財平台，為 150 個國家及地區的客戶提供服務，協助他們構建新的理財服務及帶來最先進的客戶體驗。採用 Temenos 軟件取得頂尖表現的銀行，其成本收益比率接近業內平均的一半，股本回報率則是業內平均的 2 倍。他們在增長和創新方面的資訊科技支出亦是行業平均的 2 倍。