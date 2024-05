Les Vêtements de Sport Gildan publie une présentation à l’intention des investisseurs soulignant les principales raisons pour un vote en faveur de ses candidats aux postes d’administrateurs à la prochaine assemblée annuelle

Le conseil demande instamment aux actionnaires de voter « POUR » TOUS les candidats aux postes d’administrateurs compétents et expérimentés que Gildan recommande au moyen du formulaire de procuration sur papier BLEU

MONTRÉAL, 17 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) a annoncé aujourd’hui qu’elle a publié une présentation à l’intention des investisseurs, intitulée « Nouveau chef de la direction et conseil renouvelé dont les intérêts sont axés sur tous les actionnaires de Gildan », en vue de sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires de 2024 (« assemblée annuelle 2024 ») qui se tiendra le 28 mai 2024. La présentation à l’intention des investisseurs sera disponible à l’adresse https://www.futureofgildan.com/fr et sur la page de l’assemblée annuelle de 2024 de la Société.

Les principaux sujets tirés de la présentation sont les suivants :

Pourquoi un changement de leadership chez Gildan était nécessaire et pourquoi l’absence d’une stratégie de croissance crédible et sa volonté à faire passer ses propres intérêts avant ceux de Gildan indiquent clairement que Glenn Chamandy n’est pas la bonne personne pour diriger Gildan. Pourquoi les compétences, l’expérience et le bilan de création de valeur de Vince Tyra, et sa capacité éprouvée à attirer et à développer des talents, font de lui le chef de la direction qu’il faut pour faire progresser Gildan. Pourquoi le conseil d'administration solide, chevronné, équilibré et récemment renouvelé de Gildan est le mieux placé pour servir tous les actionnaires de Gildan. Pourquoi Peter Lee de Browning West n’est manifestement pas compétent pour siéger au conseil de Gildan.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de planification de la relève du chef de la direction et sur le procès-verbal du conseil, veuillez vous reporter au document Divulgation supplémentaire - Planification de la relève du chef de la direction.

À titre de rappel, nous serons heureux de vous compter parmi nous à l’assemblée annuelle de 2024 et de pouvoir répondre à vos questions. Cependant, si vous ne pouvez assister à l’assemblée, il importe de faire valoir les droits de vote que vous confèrent vos actions. Que vous prévoyiez ou non assister à l’assemblée annuelle de 2024, nous vous prions de lire attentivement la circulaire de sollicitation de procurations de la direction et de voter POUR TOUS les candidats aux postes d’administrateurs de Gildan au moyen du formulaire de procuration sur papier BLEU ci-joint et de NE PAS voter pour les candidats aux postes d’administrateurs proposés par Browning West, à l’exception de Karen Stuckey et de J.P. Towner. Nous invitons les actionnaires à ne pas utiliser le formulaire sur papier or envoyé par Browning West. Seul le dernier formulaire de procuration portant la date la plus récente sera pris en compte à l’assemblée annuelle. Étant donné que Gildan a recours à un formulaire de procuration « universel » présentant tous les candidats de Gildan de même que les autres candidats proposés par Browning West, vous n’avez pas besoin d’utiliser un autre formulaire de procuration, peu importe pour qui vous entendez voter.

