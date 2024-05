Rapala VMC vahvistaa sitoutumistaan vastuullisuustyöhön liittymällä UN Global Compact -verkostoon

LEHDISTÖTIEDOTE, 17.5.2024

Rapala VMC on hyväksytty osaksi UN Global Compact-yritysvastuuverkostoa. Tavoitteena on sitoutua entistä tiiviimmin vastuullisuustyöhön ja globaaleihin eettisen liiketoiminnan standardeihin. Jäsenyys tarjoaa myös arvokkaita oppimismahdollisuuksia resurssien ja vertaisoppimisen muodossa. Global Compact-verkostoon liittymällä yhtiö osoittaa proaktiivista otetta kehittyvän EU-regulaation ja parhaiden toimintatapojen implementoinnissa.

”Uskomme, että vastuulliset liiketoiminnan käytännöt ja sosiaalinen vastuu ovat keskeisiä sekä planeetalle että yhteisöille”, sanoo Rapala VMC:n toimitusjohtaja, Lars Ollberg. ”Liittymällä UN Global Compactiin vahvistamme sitoutumistamme vastuulliseen ja eettiseen toimintaan globaalin yhteistyön kautta.”

Vuonna 2000 perustettu YK:n Global Compact on maailman suurin yritysvastuuverkosto. Jäsenyydellään Rapala VMC pyrkii tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja periaatteita liittyen esimerkiksi ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin, ympäristön suojeluun ja korruption vastaiseen työhön.

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 222 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

www.rapalavmc.com





