Gestion de Placements Mawer Ltée annonce le changement du niveau de risque du Fonds d’actions américaines de moyennes capitalisations Mawer

CALGARY, Alberta, 17 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de Placements Mawer Ltée (Mawer) a annoncé aujourd’hui le changement du niveau de risque suivant :



Fonds Mawer Niveau actuel Nouveau niveau Sens du changement Fonds d’actions américaines de moyennes capitalisations Mawer Moyen à élevé Moyen Réduction

Ce changement a pris effet le 16 mai 2024 et sera indiqué dans le prospectus simplifié et les aperçus du fonds relatifs au fonds, qui seront déposés le 17 mai 2024 ou vers cette date.

Mawer revoit le niveau de risque de chaque fonds au moins une fois par année ainsi que chaque fois qu’un fonds fait l’objet d’un changement important. Le changement indiqué ci-dessus fait suite à une révision annuelle et n’est pas attribuable à un changement apporté aux objectifs ou aux stratégies de placement ni à la gestion du fonds. Mawer emploie la méthode de classification du risque de placement indiquée dans le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement.

À propos de Gestion de Placements Mawer Ltée

Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles pour un vaste éventail de fondations et d’organismes à but non lucratif, de régimes de retraite, d’alliances stratégiques et d’investisseurs particuliers depuis plus de 50 ans. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de Mawer à l’adresse www.mawer.com (en anglais seulement).

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec la personne suivante :

Joanna Crozier

Chef du marketing et des communications

+1 403 267-1964

jcrozier@mawer.com