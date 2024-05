JCDecaux : Information trimestrielle du 1er trimestre 2024

Information trimestrielle du 1er trimestre 2024

Paris, le 17 mai 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, a publié ce jour la présente information trimestrielle pour le 1er trimestre 2024.

FAITS MARQUANTS DU 1 er TRIMESTRE 2024

Principaux contrats remportés

Asie-Pacifique

En janvier, JCDecaux SE a annoncé que JCDecaux Pearl & Dean, société sœur à 100% de JCDecaux a remporté le renouvellement de ses contrats publicitaires exclusifs avec MTR Corporation pour la gestion et l'exploitation publicitaire de huit lignes de MTR*, dont la ligne Airport Express, ainsi que les droits non exclusifs de vente et de promotion de la publicité sur mobile de MTR. Le renouvellement de ces contrats est effectif du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, MTR ayant la possibilité de les prolonger jusqu'à 10 ans au total.

* Mass Transit Railway signifie les lignes du MTR, notamment Island Line, South Island Line, Tsuen Wan Line, Kwun Tong Line, Tung Chung Line, Tseung Kwan O Line, Disneyland Resort Line. La publicité de MTR désigne la publicité exclusivement exploitée par JCDecaux Transport, y compris les lignes MTR citées ci-dessus et la ligne Airport Express.

En janvier, JCDecaux SE a annoncé que JCDecaux Chine a remporté un contrat publicitaire exclusif avec l'aéroport international de Shenzhen Bao'an, à l'issue d'un appel d'offres. Ce nouveau contrat, effectif au 1er février 2024, étend la présence de JCDecaux dans les aéroports chinois en assurant une forte présence dans la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, l’une des plus dynamiques du monde, qui compte plus de 86 millions d’habitants. JCDecaux investira dans de nouveaux écrans géants digitaux iconiques, la data et les logiciels, pour accompagner la transformation digitale de l’aéroport.

Autres événements

Groupe



En février, JCDecaux SE a annoncé le lancement de la première offre programmatique DOOH internationale dans les aéroports, inédite sur le marché. Elle permet aux marques et aux agences de déployer en toute simplicité des campagnes publicitaires, aux contenus dynamiques, ciblées, et contextualisées dans les aéroports gérés par JCDecaux et actifs en programmatique, via la plateforme SSP (Supply Side Platform) VIOOH et plus de 30 DSPs (Demand Side Platform), dont Displayce où la solution est déjà active.

En février, JCDecaux SE a confirmé avoir noué un accord avec Pargesa Asset Management S.A. afin d’étudier la possibilité d’une vente coordonnée de ses parts dans APG|SGA, s’élevant respectivement à 30 % et 25,3 %. Cette communication faisait suite à l’annonce par APG|SGA de la décision de son Conseil d’Administration d’initier un processus afin de trouver un acquéreur potentiel pour l’intégralité de l’entreprise.

En février, JCDecaux SE, a dévoilé les résultats de sa dernière étude mondiale sur l’univers aéroportuaire, intitulée « First Class Advertising – The Enduring Magic of Airports ». Réalisée par Ipsos, celle-ci porte un nouveau regard sur les différents profils de passagers aériens, leur rapport à l'univers aéroportuaire ainsi que leur perception de la publicité au sein des aéroports.

En mars, JCDecaux est devenu le septième partenaire de la Software République, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités d'open-innovation pour les villes et les citoyens. JCDecaux renforce l’écosystème de la Software République en tant que nouveau membre aux côtés de Dassault Systèmes, Eviden, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales. Avec ses sept membres et de multiples partenaires, la Software République s’appuie sur de nouvelles collaborations afin d’accompagner les territoires face à leurs défis de demain.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2024 ET PERSPECTIVES

À l’occasion de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2024, Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

« Le chiffre d'affaires du Groupe au 1er trimestre 2024 a augmenté de +11,1 %, +11,0 % en organique, au-dessus de nos attentes, pour atteindre 801,6 millions d'euros, porté par la poursuite de la forte croissance du chiffre d'affaires digital dans tous nos segments d'activité.

Le chiffre d'affaires digital (DOOH) a progressé de +28,0 %, +27,9 % en organique, pour atteindre 35,9 % du chiffre d'affaires du Groupe, incluant une poursuite de la forte croissance du chiffre d'affaires programmatique tirée par la montée en puissance de ce nouveau mode de commercialisation de notre média, notamment via la plateforme SSP (Supply Side Platform) VIOOH et la plateforme DSP (Demand Side Platform) Displayce.

Toutes les activités ont enregistré une forte croissance organique de leur chiffre d'affaires. Le mobilier urbain a progressé de +9,2 % avec une dynamique toujours soutenue. Le transport a progressé de +15,1 %, reflétant la solide reprise de l’activité à la fois dans les aéroports et dans les réseaux de transports en commun dans toutes les géographies à l’exception de la Chine. L’affichage a progressé de +7,0 % tiré par ses marchés les plus digitalisés.

Toutes les zones géographiques ont connu une croissance organique positive au premier trimestre, y compris une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires au Royaume-Uni, en Asie-Pacifique et dans le Reste du Monde. La reprise progressive de notre activité en Chine, qui demeure très en deçà des niveaux pré-Covid, se poursuit avec un taux de croissance organique élevé à un chiffre ce trimestre.

En ce qui concerne le deuxième trimestre, nous prévoyons une croissance organique du chiffre d'affaires d’environ +12,0 %, portée par la poursuite d'une forte croissance du chiffre d'affaires digital dans tous nos segments d'activité et incluant un impact positif des Jeux Olympiques de Paris et du Championnat d’Europe de football en Allemagne.

Nous sommes convaincus que la communication extérieure continuera à gagner des parts de marché, dans un paysage publicitaire fragmenté où le DOOH (Digital Out of Home) est le média qui croît le plus rapidement. En tant que numéro un du secteur et société mondiale de communication extérieure la plus digitalisée, nous considérons que nous sommes idéalement positionnés pour tirer parti de cette transformation digitale."

À la suite de l’application de la norme IFRS 11 depuis le 1er janvier 2014, les données opérationnelles présentées ci-dessous sont ajustées pour prendre en compte l’impact en proportionnel des sociétés sous contrôle conjoint.

Merci de vous référer au paragraphe « Données ajustées » de ce communiqué pour la définition de ces données ajustées ainsi que pour la réconciliation avec les données IFRS.

Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d'euros. La somme des montants arrondis ou les calculs de variations calculées peuvent présenter des écarts non significatifs par rapport aux valeurs reportées.

Le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre 2024 est en hausse de +11,1 % à 801,6 millions d’euros comparé à 721,3 millions d’euros au premier trimestre 2023.

En excluant l’impact négatif lié à la variation des taux de change et l’effet positif des variations de périmètre, le chiffre d’affaires ajusté augmente de +11,0 %.

Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d’entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +12,0 % au premier trimestre 2024.

Par activité :

Chiffre d'affaires ajusté du 1er trimestre 2024 (m€) 2023 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Mobilier urbain 400,8 364,3 +10,0 % +9,2 % Transport 288,2 254,0 +13,5 % +15,1 % Affichage 112,6 103,0 +9,4 % +7,0 % Total 801,6 721,3 +11,1 % +11,0 %

a. À périmètre et taux de change constants

Merci de noter que les commentaires ci-dessous, relatifs aux zones géographiques, concernent l’évolution du chiffre d’affaires organique.



MOBILIER URBAIN

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de +10,0 % à 400,8 millions d’euros (+9,2 % en organique). Le Royaume-Uni, l'Asie-Pacifique et le Reste du Monde ont enregistré une croissance à deux chiffres. La France a enregistré une croissance moyenne à un chiffre, tandis que le Reste de l'Europe a connu une croissance élevée à un chiffre.

Le chiffre d'affaires publicitaire ajusté du premier trimestre, hors ventes, locations et contrats d’entretien de mobilier urbain, a augmenté de +9,8 % en organique.

TRANSPORT

Le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre a augmenté de +13,5 % à 288,2 millions d'euros (+15,1 % en organique), reflétant la solide reprise de l’activité dans les aéroports comme dans les transports en commun dans toutes les géographies à l’exception de la Chine. La plupart des zones géographiques ont enregistré une croissance à deux chiffres. Le Transport est demeuré significativement impacté par des niveaux d’activité inférieurs en Chine par rapport à la période pré-Covid.

AFFICHAGE

Le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre a augmenté de +9,4 % à 112,6 millions d'euros (+7,0 % en organique) porté par les marchés les plus digitalisés, tandis que la France enregistre une baisse en raison de la poursuite de la rationalisation de notre patrimoine conformément à la réglementation. Le Royaume-Uni et le Reste du Monde ont été les moteurs de la croissance avec une hausse à deux chiffres.

DONNÉES AJUSTÉES

La norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, conduit à retenir la méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.

Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe, les données opérationnelles des sociétés sous contrôle conjoint vont continuer à être intégrées proportionnellement dans le reporting de gestion opérationnelle du Groupe, sur lequel s’appuient les dirigeants pour suivre l’activité, allouer les ressources et mesurer la performance.

En conséquence, conformément à IFRS 8, l’information sectorielle intégrée aux états financiers est en ligne avec cette information interne, et la communication financière externe du Groupe s'appuie donc sur cette information financière opérationnelle. L'information financière et les commentaires sont donc basés sur des données « ajustées », comparables aux données historiques antérieures à 2014, qui sont systématiquement réconciliées avec les états financiers IFRS.

Au 1er trimestre 2024, l'impact de la norme IFRS 11 sur le chiffre d'affaires ajusté est de -61,2 millions d’euros (-49,5 millions d’euros au premier trimestre 2023), ramenant le chiffre d'affaires IFRS à 740,4 millions d’euros (671,8 millions d’euros au premier trimestre 2023).

DÉFINITION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE

La croissance organique du Groupe correspond à la croissance du chiffre d'affaires ajusté hors effet de change et variation de périmètre. L'exercice de référence est inchangé par rapport aux données publiées, et la croissance organique est calculée en appliquant les taux de change moyens de l'exercice précédent au chiffre d’affaires de l’exercice en cours et en prenant en compte les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de chiffre d'affaires liées aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats précédemment en portefeuille.

m€ T1 CA ajusté 2023 (a) 721,3 CA IFRS 2024 (b) 740,4 Impacts IFRS 11 (c) 61,2 CA ajusté 2024 (d) = (b) + (c) 801,6 Impacts de change (e) 7,1 CA ajusté 2024 aux taux de change 2023 (f) = (d) + (e) 808,7 Variation de périmètre (g) -8,4 CA organique ajusté 2024 (h) = (f) + (g) 800,3 Croissance organique (i) = (h) / (a) – 1 +11,0 %







m€ Impact des taux de change au 31 mars 2024 RMB 3,1 AUD 3,0 GBP -2,6 BRL -0,9 Autres 4,5 Total 7,1





Taux de change moyen T1 2024 T1 2023 RMB 0,1281 0,1305 AUD 0,6057 0,6140 GBP 1,1676 1,1497 BRL 0,1860 0,1851

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes, pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Ces risques et incertitudes incluent notamment les risques décrits dans le document d'enregistrement universel déposé par la Société auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières de la Société peuvent obtenir une copie de ce document d'enregistrement universel auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site web www.amf-france.org ou directement auprès de la Société sur le site www.jcdecaux.com.

La Société n’a pas l’obligation et ne prend pas l’engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prévisionnelle.

SITUATION FINANCIERE

L’évolution du chiffre d’affaires est l’élément majeur qui a impacté la marge opérationnelle, le cash-flow disponible ou la dette nette du Groupe au cours du 1er trimestre 2024.

