CAFFIL EMTN 2024-6 Tranche 2

Paris, 17 mai 2024



Caisse Française de Financement Local a décidé d'émettre des Obligations Foncières en date du 22 mai 2024, pour un montant de 250.000.000 d’euros à taux fixe, à échéance le 17 mai 2039 assimilables dès la cotation et formant une souche unique avec la tranche déjà existante d’un montant de 500.000.000 d’euros à taux fixe, à échéance le 17 mai 2039, émise le 17 mai 2024.

Un Stabilisation Manager a été nommé dans les Final Terms.

Le Base Prospectus en date du 12 juin 2023 et les suppléments en date du 22 septembre 2023, 23 février 2024 et 10 avril 2024 relatifs au programme d'émission d'obligations (Euro Medium Term Note Programme) approuvés par l'Autorité des Marchés Financiers sont disponibles sur le site de l'émetteur (www.caissefrancaisedefinancementlocal.fr), à l'adresse de son siège social : 112-114, avenue Emile Zola, 75015 Paris, France, et auprès de l'agent payeur désigné dans le Base Prospectus.

Les Final Terms relatifs à l'émission seront disponibles sur le site de l'AMF (www.amf-france.org), sur le site de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et à l'adresse du siège social de l'émetteur et de l'agent payeur.

Pièce jointe