Voltalia SA : Information relative aux résultats du vote des résolutions présentées (et toutes adoptées) lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 16 mai 2024

Information relative aux résultats du vote des résolutions présentées (et toutes adoptées) lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 16 mai 2024

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a tenu son Assemblée Générale Mixte le 16 mai 2024 à Paris et en publie ce jour le compte-rendu

Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l’Assemblée Générale Ordinaire : 951

Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l’Assemblée Générale Extraordinaire : 951

Nombre de droits de vote exerçables à la date du 16 mai 2024 : 196 911 347

Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) : 181 390 658

Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) : 181 390 658





Résultats du vote des résolutions relevant de l’Assemblée Générale Mixte :

Résolutions à caractère ordinaire



Votes favorables Votes défavorables Abstention Statut Votes % Votes % Votes 1 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 181 366 852 100,00% 7 860 0,00% 15 946 Adoptée 2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 181 366 842 100,00% 7 860 0,00% 15 956 Adoptée 3 Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2023 181 362 727 99,99% 15 061 0,01% 12 870 Adoptée 4 Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Luc Poyer par le conseil d’administration du 26 juin 2023 181 177 763 99,89 % 195 728 0,11 % 17 167 Adoptée 5 Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Luc Poyer 181 077 506 99,84% 294 952 0,16% 18 200 Adoptée 6 Renouvellement du mandat d’administrateur de la société The Green Option 180 948 524 99,78% 401 211 0,22% 40 923 Adpotée 7 Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Laurence Mulliez 174 247 979 97,24% 4 941 664 2,76% 2 201 015 Adoptée 8 Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Alterbiz 174 370 048 97,31% 4 817 387 2,69% 2 203 223 Adoptée 9 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2023 au président du conseil d’administration, Madame Laurence Mulliez 160 862 551 89,75% 18 369 779 10,25% 2 158 328 Adoptée 10 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2023 au directeur général, Monsieur Sébastien Clerc 163 769 421 91,38% 15 441 252 8,62% 2 179 985 Adoptée 11 Vote sur les informations relatives à la rémunération 2023 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l’article L. 22-10-9 du code de commerce 165 393 119 93,43% 11 633 714 6,57% 4 363 825 Adoptée 12 Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024 177 081 441 98,87% 2 025 261 1,13% 2 283 956 Adoptée 13 Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration au titre de l’exercice 2024 174 621 231 96,31% 6 682 650 3,69% 86 777 Adoptée





Résolutions à caractère ordinaire



Votes favorables Votes défavorables Abstention Statut Votes % Votes % 14 Approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l’exercice 2024 176 387 494 97,32% 4 857 397 2,68% 145 767 Adoptée 15 Fixation du montant de la rémunération globale allouée aux membres du conseil d’administration 179 013 447 99,91% 164 559 0,09% 2 212 652 Adoptée 16 Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions 173 762 258 95,80% 7 622 147 4,20% 6 253 Adoptée 17 Nomination de la société Mazars en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité 181 131 051 99,87% 242 434 0,13% 17 173 Adpotée 18 Nomination de la société Grant Thornton en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité 181 359 230 99,99% 13 840 0,01% 17 588 Adoptée





Résolutions à caractère extraordinaire



Votes favorables Votes défavorables Abstention Statut Votes % Votes % Votes 19 Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat par la Société de ses propres actions 178 571 953 98,45% 2 803 732 1,55% 14 973 Adoptée 20 Délégation au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes dans le cadre de la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres ou obligataire 158 184 725 87,21% 23 200 773 12,79% 5 160 Adoptée 21 Délégation au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de banques ou institutions participant au financement et à l’accompagnement de sociétés dans le cadre de la promotion du développement durable en matière économique, sociale et/ou environnementale 160 753 935 88,63% 20 628 665 11,37% 8 058 Adoptée 22 Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations susvisées 175 537 466 97,98% 3 614 814 2,02% 2 238 378 Adoptée 23 Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres 179 087 102 99,97% 53 723 0,03% 2 249 833 Adoptée 24 Autorisation à donner au conseil d’administration de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 164 449 524 92,00% 14 290 531 8,00% 2 650 603 Adoptée 25 Autorisation à donner au conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 161 385 772 90,29% 17 351 694 9,71% 2 653 192 Adoptée 26 Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de consentir des options et des actions gratuites susvisées 180 824 351 99,95% 92 884 0,05% 473 423 Adoptée 27 Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne du groupe 180 850 227 99,73% 487 605 0,27% 52 826 Adoptée

