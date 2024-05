Equifax Canada examine comment les données de prêts sur salaire pourraient favoriser l’inclusion financière

TORONTO, 17 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax Canada, une entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, s’est engagée à promouvoir l’inclusion financière et l’accès de tous les Canadiens et Canadiennes aux possibilités de crédit équitables et responsables. Dans le cadre de cet engagement, Equifax s’est penchée sur la manière dont les sources de données non traditionnelles dans le calcul des pointages de crédit, comme les prêts sur salaire, permettraient d’obtenir un aperçu plus complet de la santé financière des consommateurs.



« Nous croyons que chaque personne mérite d’avoir la possibilité de bâtir un bel avenir financier », a déclaré Rebecca Oakes, vice-présidente des analyses avancées chez Equifax Canada. « Explorer de nouvelles sources de données telles que les prêts sur salaire et la possibilité d’inclure ces données dans les antécédents de crédit des consommateurs pourrait permettre à davantage de Canadiens et Canadiennes d’accéder aux services financiers traditionnels, ainsi que de promouvoir une meilleure inclusion financière. »

Equifax Canada travaille actuellement à analyser des données et à comprendre leur incidence potentielle sur les antécédents et les pointages de crédit. Explorer de nouveaux modèles de crédit et des aperçus qui tirent parti de sources de données non traditionnelles pourrait mener à une meilleure visibilité, sur le plan du crédit, des consommateurs désireux de rétablir leur historique de crédit, qui ont peu de renseignements dans leur dossier de crédit, qui n’avaient pas accès à des services bancaires ou dont le pointage de crédit n’a pas pu être calculé par le passé.

« Grâce à l’utilisation d’un autre type de données, les consommateurs qui remboursent leurs prêts sur salaire à temps pourraient voir leur pointage de crédit s’améliorer », explique Mme Oakes. « En ajoutant ces données à l’adéquation, nous pourrions dresser un tableau plus précis pour les personnes qui ne disposent pas de données traditionnellement utilisées pour représenter la santé financière, ce qui pourrait se traduire par des modalités de prêt et des taux d’intérêt plus favorables de la part des prêteurs à l’avenir. »

Equifax Canada est engagée à explorer de nouvelles façons de multiplier les occasions financières afin d’aider les gens à profiter de la meilleure situation financière possible et de créer des communautés financièrement inclusives.

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .

