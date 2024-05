Construmat se développe grâce à une plus large gamme de solutions de construction durable

BARCELONE, Espagne, 19 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Construmat fait un bond qualitatif lors de sa 23e édition. Le salon de la construction de Fira de Barcelona a augmenté son offre d’exposition de 50 %, dénombrant plus de 300 exposants et 600 marques couvrant la quasi-totalité de l’écosystème de la construction, ce qui en fait l’événement le plus intersectoriel d’Espagne. L’édition 2024 aura pour principaux protagonistes la durabilité et l’innovation.



Du 21 au 23 mai, Construmat deviendra l’épicentre de l’industrie de la construction en Espagne. L’augmentation du nombre d’entreprises exposantes se traduit par une plus grande surface d’exposition, qui s’étend sur plus de 10 000 m2 dans le hall 2 de la Gran Via, dans le but d’abriter une vaste vitrine des solutions de construction les plus durables et les plus innovantes.

Parmi les secteurs présentés lors de l’événement figurent les machines et les outils, la construction industrialisée, les façades et les toitures, l’isolation, l’urbanisme, le design et la décoration intérieure, les revêtements de sol, les salles de bain, le BIM et les TIC pour les projets et les travaux, l’éclairage, la gestion et la collecte de l’énergie, les fenêtres et les portes, la menuiserie, les fermetures et la protection solaire.

Entreprises de premier plan et soutien de l’industrie

De nombreuses entreprises participeront au salon pour présenter leurs dernières innovations et avancées technologiques, parmi lesquelles Ausa, Cementos Molins, Drutex, Durmi, Encofrados Alsina, Evowall Technology, Fischer, Haier Iberia, Holcim España, Hormipresa Nec, Indalsu, Jung, K-Line, KLH Massivholz, Nibe, PMP /Pret-a-porter Casas/Khanvian, Roca, Saltoki, Schnell, Technal et TQ Tecnol, pour ne citer qu’elles.

D’autre part, le salon se concentrera sur les marchés internationaux de l’arc méditerranéen. Ainsi, le Maroc sera le pays invité d’honneur de Construmat 2024 et a préparé une mission commerciale officielle composée de sept entreprises, six fédérations du secteur et d’associations d’architectes, de constructeurs et de promoteurs. En outre, la présence d’une cinquantaine d’entreprises exposantes de 18 pays tels que l’Allemagne, la Belgique, la Chine, l’Égypte, la France, l’Italie et la Pologne est également à souligner.

Le Sustainable Building Congress, le programme de conférences de Construmat, accueillera plus de 120 intervenants, 50 présentations et 15 tables rondes pour discuter des dernières initiatives développées en vue de réduire l’impact de la construction sur l’environnement. Les séances seront articulées autour de trois thèmes principaux : la décarbonisation et l’économie circulaire, les solutions et technologies numériques, et les systèmes de construction industrialisés.

En outre, la prochaine édition des prix Construmat, qui récompensent l’excellence des travaux en matière d’architecture et d’ingénierie, sera organisée par la Fondation Mies van der Rohe et comprendra, pour la première fois, un prix du public.

