萬利能源國際有限公司與嘉吉國際公司攜手支援塔塔鋼鐵的運載航程

香港, May 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 萬利集團（以下簡稱「集團」）（美國納斯達克交易所代碼：BANL）子公司，亞太地區知名的船舶燃油供應公司，萬利能源國際有限公司（「萬利能源」）有幸參與印度塔塔鋼鐵集團（「塔塔鋼鐵」）從新西蘭格拉德斯通到印度巴拉迪普的運載航程，該航程已於5月8日圓滿完成。是次成功有賴各方通力合作，其中萬利能源與嘉吉國際公司（「嘉吉」）和中石化中海船舶燃料供應有限公司（「中石化中海」）合作供應了1,000噸B24生物燃料。B24生物燃料加油服務於2024年3月15日在中國廣州的港口進行。

塔塔鋼鐵是世界領先的鋼鐵生產商之一，營運和業務足跡遍布全球，而嘉吉是享有盛譽的國際公司，專注於可持續食品成分、農業方案和工業產品。

集團首次向嘉吉提供B24生物燃料加油服務，此乃一里程碑；是次服務亦是嘉吉在中國進行的首次B24 生物燃料加油，進一步在碳減排方面奮進。

建基於這次的成功經驗，加強了我們推廣綠色航運，促進使用替代燃料。使用替代燃料有利船東客戶改善其船舶的營運碳強度指標（CII）評級。CII 為 Carbon Intensity Indicator 的縮寫，由國際海事組織（IMO）制訂，依等級優劣給予船舶評級的一個碳強度指標。

集团主席兼行政总裁谢威廉先生表達了喜悦之情：「我們很高興能夠支援塔塔鋼鐵和嘉吉，為他們提供 B24生物燃油加注服務。這是我們與塔塔鋼鐵的首次合作，亦是我們首次在中國向嘉吉供應B24生物燃油。」

萬利集團致力於提供卓越的船舶燃料加油服務，以滿足海運業不斷發展的需要。在專注於擴充歐洲業務的同時，我們將繼續尋找並建立更多的戰略合作夥伴，探索新機遇，以提供高效可靠的船舶燃料解決方案。

圖片說明

「Cape XL」號在中國廣州的港口進行 B24 生物燃料交付

關於萬利集團

萬利集團成立於 2015 年，以CBL國際有限公司（CBL International Limited）（納斯達克： BANL）在納斯達克股票市場上市。 集團成立至今，一直致力於為船東客戶提供一站式船舶燃油供應服務。 目前，集團船舶燃油供應服務主要遍佈日本、韓國、中國、香港、臺灣、越南、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其和比利時，共覆蓋超過55個港口。 集團積極推動替代燃料，並已取得ISCC EU 和ISCC Plus認證。

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CBL國際有限公司 (CBL International Limited)

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