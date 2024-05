MARE NOSTRUM

Renforcement de l’offre du CFA Arcadia Campus

Nouvelle formation dédiée à l’insertion professionnelle

Grenoble, le 20 mai 2024 – 8h – Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce le renforcement de son offre au sein de son Centre de Formation d’Apprentis (CFA)

Arcadia Campus avec l’ouverture d’une nouvelle formation en alternance à la rentrée prochaine de Conseiller.e en insertion professionnelle (titre professionnel de niveau 5 - Bac+2).

Le conseiller en insertion professionnelle a pour mission d’accompagner les jeunes vers le retour à l'emploi. Conformément à la stratégie du Groupe, cette nouvelle formation vise à répondre aux besoins du marché sur ce métier en tension où les offres d'emplois pour les professionnels de l'insertion sont nombreuses. Celle-ci conforte également le positionnement d’Arcadia Campus qui vise à développer les compétences et renforcer l’employabilité de ses étudiants.

A ce jour, Arcadia CAMPUS propose des formations réparties sur ses deux campus Auvergne-Rhône Alpes (RH) et Bourgogne Franche-Comté (BTP) :

Titre professionnel Gestionnaire de Paie (RH)

Titre professionnel Conseiller en insertion professionnelle (RH)

Titre RNCP Consultant en recrutement (RH)

Titre RNCP Maçon en voirie et réseaux divers (BTP)

Titre RNCP Coffreur bancheur (BTP)

Titre RNCP Maçon (BTP)

Titre RNCP Conducteur de grue à tour (BTP)





Ces formations certifiées par l’Etat débouchent toutes sur des métiers très demandés permettant aux diplômés de bénéficier d’une insertion rapide dans l’emploi.

Cette nouvelle formation en Auvergne-Rhône Alpes s’inscrit véritablement dans l’ADN du groupe Mare Nostrum qui proposera, dès la rentrée, une offre globale en alternance dans les domaines des RH et de l’insertion.

Le Groupe conforte ainsi son positionnement en tant que véritable acteur de l’emploi qui a construit depuis des années, des liens forts avec l’ensemble des acteurs de l’insertion. Les stagiaires issus de ces formations, et principalement de la nouvelle formation en alternance de conseiller.e en insertion professionnelle, pourront ainsi devenir, en tant que professionnels, de futurs prescripteurs ou clients pour Mare Nostrum .

Durant la procédure en cours1, Mare Nostrum démontre ainsi sa volonté de continuer ses développements afin de répondre à la pénurie de compétences et de proposer une offre de proximité de qualité à ses clients et partenaires. Par ailleurs, le Groupe poursuit sa réorganisation ainsi que l’élaboration de son plan de sauvegarde, aux côtés des administrateurs et mandataires judiciaires et reste pleinement mobilisé envers ses partenaires commerciaux, ses collaborateurs et ses actionnaires.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum dispose du statut « Entreprise innovante » de Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs

Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr





1 Communiqué du 24 janvier 2024

