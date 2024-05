DNA Oyj: Muutoksia johtoryhmässä

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.5.2024 KLO 10.00



DNA Oyj:n yhtiöhallinnosta ja lakiasioista vastaava johtaja (CCAO) ja johtoryhmän jäsen Asta Rantanen jää eläkkeelle 31. heinäkuuta. Hänen seuraajakseen ja DNA:n johtoryhmän jäseneksi on nimitetty oikeustieteen kandidaatti Vesa Vuoti 1. elokuuta alkaen. Vuoti on tehnyt pitkän uran DNA:lla useissa eri rooleissa, viimeisimpänä DNA:n lakiasiain- ja regulaatiojohtajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa yhtiön hallinnosta ja turvallisuudesta vastaavana johtajana.

DNA:n teknologiajohtajan (CTO) tehtävään nimitetään DNA:n johtoryhmän jäsen tietohallintojohtaja FT Sari Leppänen. Hän on hoitanut tehtävää väliaikaisesti oman työnsä ohella toukokuun alusta alkaen aiemman CTO:n Ville Virtasen siirryttyä DNA:n omistajayhtiön Telenorin palvelukseen. Uuden tehtävän lisäksi Leppänen jatkaa edelleen myös DNA:n tietohallintojohtajana.

”Haluan kiittää Asta Rantasta hänen hienosta työstään DNA:lla viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, ensin useissa lakiasiaintehtävissä ja myöhemmin myös yhtiöhallinnosta vastaavana johtajana. Asta on kehittänyt DNA:n yhtiöhallinnon käytäntöjä erittäin ansiokkaasti ja pitänyt huolta erilaisten ohjeistojemme ja käytäntöjemme ensiluokkaisuudesta. Olen myös iloinen, että löysimme talon sisältä erittäin pätevän seuraajan, toivotan Vesalle paljon menestystä uuteen rooliin”, toteaa DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

”Olen kiitollinen urastani DNA:lla. On ollut hienoa olla osa DNA:n menestystarinaa. Kiitän lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneita ja kollegoja yhteisistä vuosista”, toteaa Asta Rantanen.

