Uus-Kindrali ehitustöödega alustamine

Pro Kapital alustas Tallinnas Kristiine Citys Kindrali Majade projekti järgmise etapi ehitustöid, mille käigus valmib 90 korteri ja ühe äripinnaga Uus-Kindrali projekti esimene elamu aadressil Talli 3/Sammu 8.

Kindrali Majade uue etapi käigus ehitatav hoone on 7-korruseline, majas on 1-5 toalised korterid. Tänaseks on eelmüügis realiseeritud juba 31% korteritest ning see oli ka ajendiks ehitustöödega alustamiseks.

Kristiine Citysse kerkivate kaasaegsete ja skandinaavialiku arhitektuuriga Uus-Kindrali majasid raamistab puudeallee ja Brooklynile omased kõrged esimese korruse kodud ja äripind, mis avanevad otse tänavaruumi. Teisalt on hoonete vahel avar ja privaatne viljapuude, marjapõõsaste, õdusate istumisnurkade ja mängualadega hooviala, mis pakub rõõmu ja tegevust igaühele.

Uus-Kindrali hoonete ja maastiku arhitektideks on arhitektid Allianss Arhitektid OÜ, eesotsas juhtivarhitekti Indrek Tiigiga ning sisearhitektiks on Galina Burnakova.