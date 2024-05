Ageas et Taiping renforcent leur partenariat pour les solutions de retraite

Ageas annonce aujourd’hui avoir conclu, suite à la confirmation de sa participation à l’appel d’offres d’augmentation de capital en novembre 2023, un accord avec China Taiping Insurance Holdings (CTIH) pour souscrire à l’augmentation de capital de sa filiale à 100 % Taiping Pension Co, Ltd (« TPP ») pour une contrepartie totale de RMB 1.075 millions (environ EUR 137 millions)*. Une fois la transaction conclue, Ageas détiendra 10 % du capital social élargi de TPP.

Cet investissement lui permettra de capitaliser sur les opportunités de croissance significatives du marché chinois des retraites, en capitalisant sur la demande croissante de produits de retraite personnelle en Chine. Il aidera également Ageas à renforcer sa présence sur le plus grand marché en croissance en Asie, à diversifier ses offres commerciales et à consolider son partenariat stratégique de longue date avec China Taiping.

Fondée en 2004 et basée à Shanghai, TPP est l’une des plus grandes compagnies d’assurance retraite en Chine. L’entreprise a deux principaux segments d’activité : les assurances retraite et les assurances avantages sociaux pour les employés. En 2023, TPP gérait EUR 71 milliards d’actifs de retraite.

Ageas va acquérir 10 % du capital social élargi de TPP pour un montant total de RMB 1.075 millions (environ EUR 137 millions), Le montant correspondant sera acquitté en espèces. L’incidence sur la solvabilité du Groupe est estimée à environ 4 points de pourcentage. La clôture de la transaction est soumise à la réalisation de conditions suspensives et aux approbations réglementaires. Elle est prévue pour le premier trimestre 2025.

« Nous nous réjouissons de travailler aux côtés de notre partenaire de longue date pour offrir des solutions de retraite au peuple chinois. En tant que pays confronté à d’importants défis démographiques liés au vieillissement de la population, entraînant une demande croissante de produits d’épargne retraite, nous considérons qu’il s’agit d’une opportunité très intéressante de nous engager sur un marché priorisé par le gouvernement. Nous sommes convaincus que le développement du marché des retraites privées recèle un potentiel de croissance et contribuera positivement au développement futur et à la performance d’Ageas. »



Hans De Cuyper, CEO Ageas

* Au taux de change EUR/RMB de 7,85 en date du 17 mai 2024

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de quelque 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et exerce également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas mène des activités d’assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50 000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 17,1 milliards en 2023.

Pièce jointe