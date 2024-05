Ageas en Taiping verdiepen samenwerking in pensioen business

Ageas maakt vandaag bekend dat er na de bevestiging van zijn deelname aan de tender voor de kapitaalverhoging in november 2023 een overeenkomst is gesloten met China Taiping Insurance Holdings (CTIH) om in te schrijven op een kapitaalverhoging van zijn volledige dochtermaatschappij Taiping Pension Co. Ltd. ('TPP') voor een totaalbedrag van RMB 1.075 miljoen (circa EUR 137 miljoen)*. Na de afronding van de transactie bezit Ageas 10% van het verhoogde aandelenkapitaal van TPP.

Door de investering in TPP zal Ageas kunnen profiteren van het aanzienlijke groeipotentieel van de Chinese pensioenmarkt en goed kunnen inspelen op de toenemende vraag naar persoonlijke pensioenproducten in China. Ook zal Ageas zo zijn aanwezigheid op de grootste groeimarkt in Azië kunnen versterken, zijn aangeboden producten en diensten kunnen diversifiëren en zijn langdurige strategische partnership met China Taiping kunnen consolideren.

TPP werd in 2004 opgericht en heeft zijn hoofdkantoor in Sjanghai. Het is een van de grootste pensioenverzekeraars van China. Het bedrijf heeft twee belangrijke bedrijfssegmenten: pensioenverzekeringen en groepsverzekeringen. In 2023 had TPP EUR 71 miljard aan pensioenactiva onder beheer.

Voor in totaal RMB 1.075 miljoen (ongeveer EUR 137 miljoen) verkrijgt Ageas 10% van het verhoogde aandelenkapitaal van TPP. Het desbetreffende bedrag wordt in cash voldaan. De impact op de solvabiliteitspositie van de Groep zal naar schatting zowat 4 procentpunten bedragen.

De afronding van de transactie is afhankelijk van de vervulling van de opschortende voorwaarden en de goedkeuring van de regelgevende instanties, en wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2025.

“We kijken ernaar uit om met onze gevestigde partner samen te werken om mensen in China pensioenoplossingen aan te bieden. Door de vergrijzing wordt het land geconfronteerd met aanzienlijke demografische uitdagingen, waardoor de vraag naar pensioenspaarproducten in sneltempo toeneemt. Wij beschouwen dit als een bijzonder interessante kans om vaste voet aan de grond te krijgen op een markt die voor de regering een prioriteit is. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van de markt voor particuliere pensioenproducten groeipotentieel inhoudt en een positieve bijdrage zal leveren aan de toekomstige ontwikkeling en prestaties van Ageas.”



Hans De Cuyper, CEO Ageas

*Tegen een EUR/RMB-wisselkoers van 7,85 per 17 mei 2024

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een erfgoed dat zich uitstrekt over een periode van 200 jaar. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Ook is de Groep actief in herverzekering. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van volledige dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De onderneming heeft een personeelsbestand van circa 50.000 mensen en rapporteerde in 2023 een premie-inkomen van meer dan EUR 17,1 miljard.





