Duck Creek Technologies gibt neuen Chief Marketing Officer bekannt

BOSTON, May 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung sowie allgemeinen Versicherung definiert, gibt heute die Ernennung von Bindu Crandall zum Chief Marketing Officer (CMO) bekannt. Als CMO ist Frau Crandall für das strategische Marketing und die Markenbildung von Duck Creek verantwortlich und treibt damit die globale Expansion des Unternehmens und seine Führungsrolle als Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Schaden- und Unfallversicherung voran.



„Frau Crandall ist eine erfahrene Vermarkterin und eine Führungspersönlichkeit, die es versteht, mit SaaS-Kunden in Kontakt zu treten und ihnen einen Mehrwert zu bieten“, so Mike Jackowski, Chief Executive Officer von Duck Creek Technologies. „Sie verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz beim Aufbau und der Skalierung von erstklassigen Marketingorganisationen für Unternehmen im Bereich der cloudbasierten Software. Ich bin begeistert, sie im Team von Duck Creek willkommen zu heißen, und freue mich darauf, mit ihr zusammenzuarbeiten, um unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Marktführerschaft auszubauen.“

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Technologieunternehmen bringt Frau Crandall ein umfassendes Fachwissen in den Bereichen Markenbildung, Nachfragegenerierung, Vordenkerschaft und Inhaltsstrategie in ihre Rolle ein, unterstützt durch eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Einführung von Marken und Produkten durch umsatzorientierte Marketing- und Vertriebsstrategien.

„Ich fühle mich geehrt und freue mich, in dieser für die Versicherungsbranche so wichtigen Zeit zu Duck Creek zu stoßen“, so Crandall. „Duck Creek ist ein visionäres Unternehmen, das die Art und Weise, wie Versicherer arbeiten und ihre Kunden bedienen, verändert. Ich bin beeindruckt von der Unternehmenskultur, den Produkten und dem kundenorientierten Ansatz des Unternehmens. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team von Duck Creek und seinen Partnern zusammenzuarbeiten, um unsere Marke zu stärken, unsere Zielgruppen anzusprechen und Geschäftsergebnisse zu erzielen.“

Bevor sie zu Duck Creek kam, war Frau Crandall CMO von Navisite, einem zu Accenture gehörenden Anbieter von digitalen Transformations- und IT-Dienstleistungen. Dort baute sie eine preisgekrönte Marketingorganisation auf, die das Unternehmen als führenden Anbieter von Managed-Cloud-Services im mittleren Marktsegment neu positionierte. Zuvor war sie Senior Vice President of Marketing bei Optima Healthcare Solutions, einem SaaS-Anbieter für die post-akute Pflege, und hatte leitende Positionen in den Bereichen Marketing, Produktmarketing und Strategie bei Unternehmen wie Internap, McKesson und Scientific Atlanta (jetzt Cisco) inne.

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Zukunft der Schaden- und Unfall- und allgemeinen Versicherungsbranche definieren. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten brauchen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als Komplettpaket verfügbar, und alle sind erhältlich über Duck Creek OnDemand . Besuchen Sie www.duckcreek.com , um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen – LinkedIn und X .