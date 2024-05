Une nouvelle directrice marketing pour Duck Creek Technologies

BOSTON, 20 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui trace les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), annonce la nomination de Bindu Crandall à la direction marketing. Sa mission est de superviser les stratégies marketing et de marque inhérentes au pilotage du développement de Duck Creek à l’échelle mondiale et à son leadership en matière de logiciels et de services d’assurance IARD.



Mike Jackowski, PDG de Duck Creek Technologies, observe que « Bindu Crandall est une marketeuse et une leadeuse d’expérience qui maîtrise parfaitement les ficelles de la communication client et le principe de valeur dans le domaine des solutions SaaS. Sa vaste expérience réunit la création et la mise à l’échelle d’organisations marketing de classe mondiale pour le compte d’entreprises de développement logiciel en mode cloud. Je me réjouis de l’accueillir au sein de notre équipe et suis impatient de travailler avec elle pour accélérer notre croissance et renforcer notre leadership sur le marché. »

Forte de son expérience de plus de 20 ans au service de grands groupes de la technologie, Madame Crandall apporte à sa nouvelle fonction une profonde expertise en branding, en génération de la demande, en leadership d’opinion et en stratégie contenu. Elle a également à son actif un bilan positif côté lancement de marques et/ou de produits, reposant sur des stratégies marketing et commerciale ciblées sur la croissance.

« C’est un honneur et un plaisir de rejoindre Duck Creek à l’heure où le secteur de l’assurance traverse une phase clé », déclare Madame Crandall, avant de poursuivre : « C’est une société visionnaire qui transforme le mode de fonctionnement et de service au client des assureurs. Je suis impressionnée par leur culture d’entreprise, mais aussi par leurs produits et leur approche centrée sur le client. Je suis impatiente d’entreprendre une collaboration avec ses talentueuses équipes et partenaires pour développer notre marque, impliquer nos utilisateurs et enregistrer des résultats. »

Avant de rejoindre Duck Creek, Bindu Crandall était directrice marketing chez Navisite, une société du groupe Accenture, un fournisseur de services de transformation numérique et de services informatiques. Elle y a bâti une organisation marketing de toute pièce qui a permis de replacer l’entreprise dans une position de leader des services cloud gérés sur le marché intermédiaire. Auparavant, elle était vice-présidente senior du service marketing chez Optima Healthcare Solutions, un fournisseur SaaS pour l’industrie des soins post-hospitalisation, et a occupé des postes de direction dans le marketing, le marketing produit et la stratégie dans des entreprises comme Internap, McKesson ou Scientific Atlanta, aujourd’hui Cisco.

