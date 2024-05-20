Duck Creek Technologies 宣布新任首席营销官

波士顿, May 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies，一家定义财产和意外险 (P&C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商，今日宣布任命 Bindu Crandall 为首席营销官，其主要负责监督 Duck Creek 的战略营销和品牌推广工作，以推动公司作为财产及意外险软件和服务提供商的全球拓展任务和领先地位。



Duck Creek Technologies 首席执行官 Mike Jackowski 表示：“Bindu 是一位老练的营销专家和领导者，深谙如何与 SaaS 客户建立联系并提供价值。在将基于云的软件公司打造和拓展成世界一流的营销组织方面，她拥有丰富经验。我非常欢迎她加入 Duck Creek 团队，期待与她共事，加速我们的增长，提升我们在市场上的领导地位。”

Bindu 在企业科术公司拥有 20 多年的工作经验，她在品牌塑造、需求创造、思想领导力和内容战略方面具备深厚的专业知识，她通过营收驱动型营销和销售战略成功打造品牌和产品的经验是有口皆碑的。

Crandall 表示：“在保险业的关键时刻加入 Duck Creek，我感到十分荣幸和兴奋。Duck Creek 是一家具有远见卓识的公司，它正在改变保险公司运营和服务客户的方式，并正在发起一场变革。公司的企业文化、产品和以客户为中心的经营方式，给我留下了深刻印象。我期待着与才华横溢的 Duck Creek 团队及合作伙伴合作，扩大我们的品牌影响力，吸引受众，实现业务成果。”

在加入 Duck Creek 之前，Bindu 曾担任数字转型和 IT 服务提供商 Accenture 旗下 Navisite 公司的首席营销官，在此期间，她建立了一个屡获殊荣的营销组织，使该公司重新成为托管云服务中型市场的领导者。在职业生涯早期，她曾担任 Optima Healthcare Solutions（一家急性疾病后期护理行业 SaaS 供应商）的营销高级副总裁，还曾在 Internap、McKesson 和 Scientific Atlanta（现为“思科”）等公司担任过高级营销、产品营销和战略等职务。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外险 (P&C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商。我们是构建先进保险系统的平台型企业，使保险业能够利用云计算的强大优势，构建灵活、智能和持续升级的保险业务体系。秉持真实、服务宗旨和公开透明，是 Duck Creek 的核心；我们认为，保险机构就应该在最需要的时刻、地点，以最需要的方式为个人和企业提供服务。我们的市场领先解决方案可独立定制，也可作为 完整套件 提供，所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。可在以下社媒渠道关注 Duck Creek，获取最新信息 - LinkedIn 和 X 。