Duck Creek Technologies 宣布新任行銷總監

波士頓, May 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一間定義財產及意外險 (P&C) 和一般保險行業未來的智能解決方案供應商，今日宣佈任命 Bindu Crandall 為行銷總監。作為行銷總監，Bindu 負責監督 Duck Creek 的戰略行銷和品牌推廣工作，推動公司的全球擴展以及作為財產及意外險軟件和服務供應商的領先地位。



Duck Creek Technologies 行政總裁 Mike Jackowski 表示：「Bindu 是一位老練的行銷專家和領袖，深諳如何與 SaaS 客户建立聯繫並帶來價值。對於打造雲端軟件公司和擴展成為世界一流的行銷組織，她擁有豐富經驗。我非常歡迎她加入 Duck Creek 團隊，期待與她共事，加速我們的增長，提升我們在市場上的領導地位。」

Bindu 在企業技術公司擁有 20 多年的工作經驗，對品牌塑造、需求創造、思想領導力和內容戰略方面具備深厚的專業知識，通過營收驅動型行銷和銷售戰略成功打造品牌和產品的成績是有口皆碑的。

Crandall 表示：「在保險業的關鍵時刻加入 Duck Creek，我感到十分榮幸和興奮。Duck Creek 是一家具有遠見卓識的公司，正在改變保險公司的營運方式和客户服務方式。這間公司的文化、產品和以客户為中心的策略給我留下了深刻印象。我期待着與才華橫溢的 Duck Creek 團隊和夥伴合作，擴大我們的品牌影響力、吸引受眾並實現業務成果。」

在加入 Duck Creek 之前，Bindu 曾擔任數碼轉型和 IT 服務供應商 Accenture 旗下 Navisite 公司的 CMO，在此期間，她建立了一個屢獲殊榮的行銷組織，使該公司重新成為中階市場的管理式雲端服務領導者。在事業生涯早期，她曾擔任 Optima Healthcare Solutions（一家急性後期照護行業 SaaS 供應商）的高級行銷副總裁，還曾在 Internap、McKesson 和 Scientific Atlanta（現為 Cisco）等公司擔任過高級行銷、產品行銷和戰略職務。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一間定義財產及意外險 (P&C) 和一般保險行業未來的智能解決方案供應商。我們的平台是現代保險系統的基礎，使保險業能夠利用雲端計算的力量，實現敏捷、智能且持續發展的營運。真實性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為 全套解決方案 獲得，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com 。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X 。