Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 25 – 2024

til Nasdaq Copenhagen

20. maj 2024

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Berit Kjerulf er død

Det er med stor sorg, at vi meddeler, at ROCKWOOL medarbejder og bestyrelsesmedlem Berit Kjerulf og hendes mand er omkommet i en brand i deres hjem i Jylland i weekenden. Medarbejderne i ROCKWOOL valgte Berit Kjerulf til at repræsentere dem i bestyrelsen i 2022.

Berit har været ansat i ROCKWOOL siden 2005. Hun og hendes mand efterlader sig to voksne børn.

Bestyrelsesformand Thomas Kähler udtaler, "Berit var et værdsat medlem af ROCKWOOL familien, en højt værdsat medarbejder og et hårdtarbejdende medlem af bestyrelsen. Det er svært at beskrive den følelse af sorg, hendes bortgang skaber. På vegne af bestyrelsen og alle vores kolleger udtrykker jeg vores dybeste medfølelse til Berit’s børn og hendes kære. Vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at støtte Berit’s familie og vores kolleger i den kommende tid”.

Vi vil informere om Berit’s efterfølger i bestyrelsen, når tiden er inde.

