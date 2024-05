Selskabsmeddelelse nr. 18/2024 Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37







Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







21. maj 2024

Sydbank A/S køber Coop Bank A/S

Sydbank A/S og Coop amba har indgået aftale om, at Sydbank køber Coop Bank A/S. Efter overtagelsen vil Coop Bank A/S være et 100 pct. ejet datterselskab af Sydbank A/S.

Aftalen omfatter også et partnerskab, der vil skabe attraktive værditilbud for såvel kunderne i Coop Bank A/S og Coop Danmarks øvrige medlemmer. Partnerskabet forventes at kunne give øget forretningsomfang i Coop Bank A/S.

Købesum

Der er parterne imellem aftalt en handelspris, hvor der betales for værdien af egenkapitalen pr. overtagelsesdagen tillagt 89 mio. kr. Den kontante købesum kan først endeligt opgøres på overtagelsesdagen. Den foreløbigt opgjorte købesum udgør 345 mio. kr.

Betingelser for handlen

Gennemførelse af handlen er betinget af:

Finanstilsynets godkendelse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse

Betingelserne forventes opfyldt inden 31. juli 2024.

Om handlen siger administrerende direktør Karen Frøsig:

Jeg glæder mig over, at vi køber Coop Bank og samtidig indgår en partnerskabsaftale med Coop Danmark. Banken adskiller sig fra Sydbank og andre traditionelle banker ved at være lykkedes med at skabe en enkel bank med effektive processer. Banken er et unikt tilbud til de kunder, der sætter pris på få og enkle valgmuligheder.

Handlen omfatter ca. 88.000 kunder, hvoraf 21.000 er NemKonto-kunder. Coop Bank A/S har udlån på 1,3 mia. kr. og indlån på 3,1 mia. kr.

Købet af Coop Bank forventes at forbedre Sydbank-koncernens årlige resultater med ca. 40 mio. kr. efter skat.

Handlen forventes at medføre et fald i Sydbank-koncernens kapitalprocenter i niveauet 0,5 procentpoint.

Venlig hilsen



Karen Frøsig Jørn Adam Møller

adm. direktør bankdirektør

Vedhæftet fil