Laurence de Moerlooze fratræder som EVP og Chief Medical Officer i Bavarian Nordic

KØBENHAVN, Danmark, 21. maj 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at Laurence de Moerlooze har valgt at fratræde sin stilling som Executive Vice President og Chief Medical Officer i selskabet for at søge nye udfordringer. Hun fortsætter sit virke i Bavarian Nordic indtil udgangen af maj 2024. Selskabet vil iværksætte en søgning med henblik på ansættelse af en ny Chief Medical Officer.

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “På vegne af alle i Bavarian Nordic vil jeg gerne takke Laurence for hendes væsentlige bidrag til selskabet gennem vores kommercielle transformation over de seneste år. Laurence tiltrådte i 2020 for at opbygge en udviklingsafdeling, der kunne understøtte vores voksende kommercielle forretning. Med etableringen af globale medicinske og regulatoriske teams samt en klinisk organisation, der er tilpasset til den fortsatte lifecycle management af produktporteføljen og udvikling af pipelinen, er disse mål nu opfyldt. Laurence har nu valgt at søge nye udfordringer uden for Bavarian Nordic, og vi ønsker hende det bedste i hendes fremtidige virke.”

Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2024

