Duck Creek Technologies dévoile les prestigieux sponsors de l’événement Formation ’24

BOSTON, 21 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui trace les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), est ravi de lever le voile sur les éminents sponsors invités à rejoindre les décideurs en technologie de l’assurance lors de sa conférence client très attendue, Formation ’24. L’événement est organisé du 21 au 23 mai 2024 à l’Omni Dallas Hotel de Dallas, dans l’État du Texas.



Duck Creek s’apprête à accueillir les leaders de l’assurtech et les professionnels de l’assurance du monde entier au cœur d’un environnement dynamique assorti de nombreuses opportunités d’apprentissage et de réseautage axées sur les dernières tendances et innovations motrices du secteur de l’assurance.

« Cette année, nous avons enregistré des promesses de parrainage record de plus de 60 membres de notre réseau de partenaires dont nos sponsors platine Aggne Global, Coforge, Cognizant et LTIMindtree et parmi nos sponsors or, citons Accenture, Capgemini, Next Level Solutions, Opterrix, PwC, Quadient et Yovant » annonce Rohit Bedi, directeur financier de Duck Creek Technologies, qui conclut : « C’est dire la solidité de notre réseau de partenaires que nous avons pris soin de peaufiner pour que nos clients puissent en bénéficier partout dans le monde. Nous entretenons des relations solides avec les leaders de l’industrie et proposons des solutions complémentaires et particulières pour améliorer et simplifier l’expérience de nos clients communs. »

Pour visionner la liste complète des sponsors de l’événement Formation ’24, cliquez ici . Le programme et la liste des intervenants sont désormais disponibles sur la page web dédiée à la conférence. Pour en savoir plus sur Formation ’24 ou pour vous inscrire dès à présent à l’événement incontournable de l’année, rendez-vous sur https://www.duckcreek.com/formation/.

