Les directeurs financiers adoptent l’IA pour influencer l’agenda de la haute direction et stimuler la croissance de l’entreprise

85% des directeurs financiers prévoient jouer un rôle plus important dans l'élaboration de la stratégie des affaires

Plus de la moitié (56%) des directeurs financiers se préparent à une demande accrue en vue d’offrir des conseils d’affaires plus élargis, sortant ainsi des sentiers battus dans le cadre de leur activité financière

Près de 9 directeurs financiers sur 10 (87 %) qui ont intégré l’IA dans leurs fonctions signalent un impact significatif sur leurs entreprises



TORONTO, 21 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage, le chef de file mondial des technologies comptables, financières, RH et paie pour les petites et moyennes entreprises, a annoncé aujourd’hui la publication de son étude annuelle sur les directeurs financiers, The Secrets of Successful CFOs, qui révèle la manière dont la technologie permet aux directeurs financiers les plus performants de s'adapter au rôle en constante évolution de la finance et d'assumer un plus grand leadership commercial.

L’étude montre que 8 directeurs financiers sur 10 adoptent l'IA et les processus automatisés pour consacrer plus de temps à des tâches plus importantes. Par contre, seulement 49% des directeurs financiers utilisent les fonctions de l’IA pour consacrer plus de temps à développer les compétences essentielles nécessaires pour accéder à des postes de direction à plus haut niveau. La possibilité d'exploiter les compétences en raison de l'intégration de la technologie et de l'automatisation inclut la résolution de problèmes (79%), le leadership (78%), la compréhension de la technologie et des systèmes (78 %), la communication efficace (77 %) et la confiance (77 %).

« Chez Sage, nous constatons constamment comment la façon d’allier la finance et la technologie donne aux directeurs financiers la chance de sortir du lot, en leur offrant la possibilité de diriger leurs entreprises avec flexibilité et une vision plus approfondie, » affirme Steve Hare, PDG de Sage. « À mesure que nous progressons, le succès des directeurs financiers et des entreprises dont ils s'occupent dépendra de plus en plus de leur capacité à s'adapter, à travailler ensemble et à diriger avec un objectif clair. Il s’agit, en fait, d’exploiter la technologie pour non seulement améliorer leur rôle stratégique, mais d’élargir également leur influence au sein de l’entreprise, en pavant la voie à un avenir dans lequel les directeurs financiers joueront un rôle accru dans l’élaboration de l’avenir de leurs entreprises ».

Les directeurs financiers établissent des relations interfonctionnelles significatives

L’étude souligne que le rôle de la finance a changé en raison des récentes avancées technologiques et des difficultés mondiales accrues. Dans cette optique, 89% des directeurs financiers déclarent que leur rôle est différent de celui d'il y a à peine un an. De plus, le rôle du directeur financier continue de converger vers d’autres services, tels que le TI (60%), les facteurs ESG / durabilité (58%), les ventes (53%), les opérations (54%) et le marketing (52%), de même que les intervenants majeurs, par exemple, le PDG (59%), le directeur technologique (55%), le responsable des TI (57%) et le directeur de marketing (51%). Cette perspective interfonctionnelle permet aux directeurs financiers d’acquérir des informations financières précieuses sur la stratégie de croissance globale d’une organisation, et accentue ainsi plus d’impact sur les affaires et la valeur, tout en les positionnant pour favoriser une transition en continu vers le rôle de PDG.

Malgré les défis associés à l’élargissement de la portée des responsabilités et à l’évolution des priorités économiques, les professionnels de la finance demeurent toutefois très ambitieux, dont un leader financier sur deux vise des postes de direction de haut niveau (47 %).

La confiance dans les nouvelles technologies alimente cette ambition et cet optimisme :

96% des directeurs financiers croient que le rôle de la finance évoluera dans leur organisation au cours des trois prochaines années.

86% des directeurs financiers estiment que la technologie aura une incidence majeure sur leur rôle dans l’avenir, grâce aux plus grandes possibilités, telles que l’IA, l’apprentissage machine et l’automatisation.

78% des leaders financiers reconnaissent que le fait d’être à l’affût des nouvelles connaissances technologiques, constitue un élément crucial pour réussir au cours des trois prochaines années.

79% des directeurs financiers renforceront la croissance des revenus dans leur organisation.

Outre, les directeurs financiers les plus performants s’occupent à développer une compréhension plus concrète de la technologie, et par conséquent, a entraîné des taux élevés d'adoption de la technologie au sein de leurs équipes financières. À cet égard, 74% des personnes interrogées déclarent que plus de la moitié des processus financiers de leur organisation sont automatisés. Cette dynamique financière en faveur de la technologie a le potentiel d’étendre des initiatives à l’échelle de l’entreprise. Au cours des trois prochaines années, 59% des directeurs financiers prévoient mettre en oeuvre de nouvelles technologies et nouveaux systèmes, qui accentueront l’influence croissante du directeur financier sur la stratégie numérique.

« Mon rôle en tant que directeur financier continue d'évoluer d'année en année. Aujourd'hui plus que jamais, investir dans la technologie a été un facteur important en vue de me faire gagner du temps tout en élargissant la portée de mon rôle,” déclare Rob Beckman, Directeur financier chez Stark. « Sage Intacct a contribué à simplifier considérablement nos processus manuels, et au final, chez Stark, nous avons pu regrouper 20 entreprises d’acquisition et 17 systèmes patrimoniaux différents en une source de données unique pour les données financières, opérationnelles et clients. Non seulement nous avons réalisé d’énormes gains de productivité, mais nous disposons maintenant d’une visibilité en temps réel sur les projets pour gérer les coûts et favoriser la prise de décision. Cette conjoncture m’a permis, ainsi que mon équipe de dynamiser l'impact et la croissance de l’entreprise. »

Méthodologie

Sage a mené une enquête auprès de 1 200 leaders financiers des marchés cibles au RU, Canada, É.-U., Australie, Allemagne, Afrique du Sud et Espagne pour découvrir leurs rôles et l’avenir de la finance. Les leaders financiers interrogés font partie d'un large éventail de secteurs, y compris les services financiers, la technologie et logiciels-services, la construction et l’immobilier, les services professionnels, les hôtelleries, les soins de santé, le commerce de détail, la fabrication, la distribution, les entrepreneurs et les organismes à but non lucratif.

