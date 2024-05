Sage et DonorPerfect font équipe pour réaliser une nouvelle solution complète de collecte de fonds, et permettent aux organismes à but non lucratif de gagner du temps et d’approfondir l’impact

TORONTO, 21 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage, le chef de file mondial des technologies comptables, financières, RH et paie pour les petites et moyennes entreprises, (PME), annonce aujourd’hui son partenariat avec DonorPerfect, un fournisseur de pointe en logiciel de collecte de fonds auquel plus de 50 000 professionnels d’organismes à but non lucratif lui font confiance. Cette collaboration permet aux organismes à but non lucratif de simplifier leurs opérations de collecte de fonds et d’approfondir les relations avec leurs donateurs, afin de se concentrer davantage sur l’impact de leur mission.

Sage Intacct Fundraising réalisé par DonorPerfect est une solution exhaustive et axée sur le nuage, qui aborde un des plus importants défis internes auxquels sont confrontés les organismes à but non lucratif : un manque d’automatisation des processus et d’efficacité organisationnelle1. En fournissant un flux de données de collecte de fonds en continu avec les données financières, cela favorise une documentation claire et transparente des dons. Il s'agit, en fait, d’un facteur important pour instaurer un climat de confiance et entretenir des relations à long terme avec les donateurs.

« Les organismes à but non lucratif comptent depuis longtemps sur Sage Intacct pour répondre à leurs besoins en comptabilité de fonds », déclare Dan Miller, Vice-président-directeur, Services financiers et ERP chez Sage. « Nous avons pris en compte une demande croissante pour une solution qui permet la gestion entière d’une campagne; de la collecte de fonds à la gestion des donateurs, puis du suivi financier à la production de rapports. En nous associant à DonorPerfect, nous pouvons répondre à ce besoin important des clients à but non lucratif et offrir une plateforme unifiée pour la gestion financière et la collecte de fonds des organismes à but non lucratif. »

Des flux de travaux simplifiés redonnent du temps précieux aux organismes à but non lucratif pour se pencher sur leur mission

« Les organismes à but non lucratif sont aujourd’hui confrontés à un contexte en constante évolution, et le fait de maximiser l’efficacité est encore plus important que jamais, » affirme Jacqueline M. Tiso, Fondatrice et PDG, JMT Consulting. « Sage Intacct Fundraising réalisé par DonorPerfect offre une solution inégalée à nos clients. Elle rationalise les opérations, améliore la transparence financière, et au bout du compte libère des ressources afin qu’elles puissent s’occuper de leur mission principale ».

Sage Intacct Fundraising réalisé par DonorPerfect procure de nombreux avantages aux clients des organismes à but non lucratif pour leur permettre de :

Développer des relations : Des communications personnalisées et des campagnes de sensibilisation ciblées tissent des liens plus solides avec les donateurs, et réduisent ainsi le roulement du personnel.

« Nous sommes fiers de faire équipe avec Sage pour aider les organismes à but non lucratif à moderniser leurs méthodes de travail en matière de collecte de fonds, » avance Lauren Sheehan, Présidente, DonorPerfec. « Ensemble, nous les équiperons d’outils dont ils ont besoin pour tirer parti des nouveaux niveaux de croissance et d’efficacité en matière de collecte de fonds, afin qu’ils puissent consacrer plus de temps à ce qui compte le plus, soit de réaliser leur mission ».



Découvrez-en plus sur Sage Intacct Fundraising réalisé par DonorPerfect, ici.

À propos de Sage

L’objectif de Sage vise à éliminer les obstacles, afin que les millions de petites et moyennes entreprises que nous servons, de même que nos partenaires et comptables puissent prospérer. De plus, les clients font confiance à notre logiciel de gestion financière, RH et Paie pour générer des revenus. En numérisant les processus d’affaires et les relations avec les clients, fournisseurs, employés, banques et gouvernements, notre réseau numérique se connecte facilement aux PME, et supprime ainsi les différends et fournit des informations financières pertinentes. L’élimination des obstacles nous permet d’utiliser notre technologie, notre expérience et de consacrer notre temps à lutter contre les inégalités numériques, les inégalités économiques et les changements climatiques.

À propos de DonorPerfect

DonorPerfect Fundraising Software (Logiciel de collecte de fonds de DonorPerfect) offre des outils, des fonctions, et les meilleures pratiques qui permettent aux collecteurs de fonds d’acquérir et de fidéliser des donateurs, simplifier leurs flux de travaux quotidiens, et accroître la communauté qui soutient leur cause. DonorPerfect aide les organisations à adopter facilement les stratégies de collecte de fonds les plus robustes d'aujourd'hui, et ce, à partir de tableaux de bord intelligents qui transforment les données en informations pertinentes sur des profils de donateurs complets prêts à être groupés et triés selon leurs caractéristiques partagées.

Aider 50 000 professionnels des organismes à but non lucratif à lever plus de 100 milliards de dollars, notre plateforme de succès en matière de collecte de fonds propose des solutions innovantes et abordables pour la conjoncture actuelle de la collecte de fonds en constante évolution. Rejoignez notre communauté d’acteurs du changement sans tarder.

