TOUAX : Mise à disposition des documents préparatoires AGM 12 06 2024

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Assemblée générale mixte de TOUAX SCA du 12 juin 2024

TOUAX informe ses actionnaires qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le mercredi 12 juin 2024 à 15 heures dans les locaux de Châteauform' Learning Lab La Défense, situés 40 passage de l’Arche, 92800 Puteaux. L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales (BALO) le 29 avril 2024.

En application de l’article 221-1 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les informations mentionnées à l’article R. 225-83 du Code de commerce sont déjà mises à la disposition des actionnaires selon les modalités suivantes, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

1. les documents et renseignements visés à l’article précité sont disponibles sur le site internet de la Société ( https://www.touax.com/fr/documents ) ;

2. tout actionnaire peut, s’il le souhaite, obtenir l’envoi desdits documents et renseignements ou les consulter sur simple demande adressée :

- soit au siège social par courrier,

- soit par voie de télécommunication électronique par e-mail à l’adresse : assembleegenerale@touax.com .

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les informations et documents prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la Société ( https://www.touax.com/fr/documents ).

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

Gérants

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

