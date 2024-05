Contact presse Capgemini :

World Rugby et Capgemini annoncent les 25 nouvelles lauréates du Capgemini Women in Rugby Leadership Programme

Les lauréates bénéficieront d’un coaching personnalisé et de sessions de formation grâce à l’Université interne de Capgemini pour les accompagner dans leur développement professionnel.

Le programme développe un réseau mondial de dirigeantes et de « role models » dans tous les domaines du rugby, en vue de la Coupe du monde de rugby féminine 2025.

98 lauréates ont participé au programme depuis 2018.





Dublin et Paris, 21 mai 2024 - World Rugby et Capgemini sont ravis de dévoiler la nouvelle promotion de 25 dirigeantes inspirantes du monde entier qui participeront au Capgemini Women in Rugby Leadership Programme en 2024 et 2025. Celui-ci renforce ainsi la visibilité des femmes dirigeantes au sein du rugby pour accélérer le développement du rugby féminin, dans la perspective de la Coupe du Monde de Rugby féminine de 2025, que Capgemini soutient en tant que Partenaire Mondial.

Les 25 lauréates du programme auront accès aux meilleurs programmes de formation de l’Université interne Capgemini. Elles seront également accompagnées par un mentor désigné par World Rugby ainsi que par un coach Capgemini, et pourront également solliciter une bourse discrétionnaire complémentaire pouvant aller jusqu’à 5 000£ afin de soutenir leur développement et leur formation.

En étroite collaboration avec ses fédérations et ses associations régionales, World Rugby a présélectionné ces lauréates qui représentent la prochaine génération de femmes dirigeantes issues des différents secteurs du rugby dans le monde. Celles-ci sont déjà activement impliquées dans leur fédération nationale ou leur association régionale en tant que membre du conseil d’administration, membre du personnel ou bénévole.

Les lauréates 2024-2025 du Capgemini Women in Rugby leadership programme sont :

Ingrid Sibusisiwe Mangcu (Afrique du Sud) - Directrice générale, Ressources humaines

Nour Khaled (Tunisie) – Responsable du rugby féminin

Menna Sedky (Egypte) – Représentante du rugby féminin

Princess Alban Ugonwaezeh-Agugo (Nigeria) – Membre du conseil d’administration et présidente du comité de sponsoring et de marketing

Ciera Arriola (Guam) – Membre du conseil d’administration et trésorière, membre du comité d’audit et de gestion des risques d’Asia Rugby

Chiharu Nakamura (Japon) – Membre du comité, directrice générale de Nanairo Prism Fukuoka et joueuse actuelle de l’équipe nationale japonaise de rugby à sept.

Angelina Liu Huiyun (Singapour) – Membre du conseil d’administration et responsable de la commission de développement du rugby féminin

Fouzeya Faridoon (Emirats Arabes Unis) – Présidente de la commission sur la parité et du comité des femmes

Marissa Lowe (Angleterre) – Responsable de l’inclusion et de la diversité

Jeanne Teillac (France) – Directrice déléguée à la communication et au numérique

Elena Vallejo López (Espagne) – Vice-présidente

Anete Skrastina (Lettonie) – Secrétaire générale

Nina Vistisen (Danemark) – Bénévole, coordinatrice du développement du rugby féminin et entraîneuse de l’équipe nationale féminine du Danemark

Hatice Kübra Yılmaz (Turquie) – Spécialiste des relations internationales

Harriet Kate Tuara (Îles Cook) – Vice-présidente, représentante des femmes

Matilda K. Tigilai (Papouasie-Nouvelle-Guinée) – Membre du comité de sélection

Lailanie Burnes (Îles Fidji) – Responsable du sponsoring et de l’hospitalité pour l’équipe fidjienne Drua Super Rugby Pacific

Pauline-Jean Henrietta Luyten (Nouvelle-Zélande) – Co-présidente du groupe consultatif Pasifika du Rugby néo-zélandais

Fiona Brady (Australie) – Responsable des affaires juridiques, Rugby Australia

Jamie Burke (Etats-Unis) – Membre du conseil d’administration, de la commission médicale, de la commission de sélection et du Conseil international des athlètes

Rhian Minty (Îles Caïmans) – Vice-présidente

Paola Rodríguez Escobedo (Mexique) – Consultante en développement pour les seniors et les jeunes femmes

Danielle Phillips (Barbade) – Directrice du rugby féminin et représentante du rugby féminin au Conseil

Ursula Alvarez Mandiola (Chili) – Chargée de développement

Ximena Choy Henriquez (Pérou) – Directrice générale





En raison du nombre et de la qualité des candidatures, World Rugby s’efforcera de fournir à toutes les candidates un soutien et un mentorat continus, en poursuivant le développement du réseau existant de femmes exceptionnelles du monde du rugby. De plus amples informations seront communiquées dans le courant de l’année dans le cadre du Plan d’impact mondial de la Coupe du monde de rugby féminin 2025.

Sally Horrox, responsable du rugby féminin chez World Rugby, déclare : « Nous sommes ravis de dévoiler notre prochaine promotion de dirigeantes inspirantes en partenariat avec Capgemini. Elles vont bénéficier de formations et d’expériences précieuses grâce à ce programme de haut niveau, et inspireront de nombreuses autres filles et femmes au sein de leurs fédérations et de leurs régions. »

« Il est également essentiel que nous continuions à soutenir toutes les candidates au programme de bourses, car nous construisons un réseau prometteur de talents féminins émergents. Ces femmes deviendront la prochaine génération de leaders du rugby dans le monde entier. Nous pourrons bientôt annoncer de plus amples détails dans le cadre de notre plan d’impact mondial ».

« Un grand merci à nos fédérations et associations régionales qui nous ont aidés à identifier ces lauréates, ainsi qu’à Capgemini, qui partage notre vision et notre volonté d’accroître les opportunités pour les femmes sur le terrain et en dehors. Nous voyons déjà nos lauréates faire une vraie différence tandis qu’elles progressent et qu’elles assument de nouveaux rôles de leadership dans le rugby. Nous ne doutons pas que cette nouvelle promotion fera des merveilles au cours des 18 prochains mois et au-delà, alors que nous développons nos équipes de dirigeantes et que nous nous rapprochons de la Coupe du monde féminine de rugby en 2025. »

Anne Lebel, Directrice des Ressources Humaines du groupe Capgemini et Membre du Comité de Direction générale du Groupe, ajoute : « Capgemini a une longue expérience dans le fait de donner aux femmes les moyens de leurs ambitions, qu’il s’agisse de salariées du Groupe ou d’anciennes lauréates du Capgemini Women in Leadership Programme. Nous sommes fiers cette année encore de pouvoir accompagner 25 nouvelles femmes dirigeantes en leur offrant l’accès aux programmes de formation de notre Université interne Capgemini, notamment des sessions de coaching et de formation au leadership, ainsi que Connected Manager, un programme très apprécié de Harvard Business Certified. »

Depuis son lancement en 2018, le Women in Rugby Leadership Programme a déjà attribué 98 bourses à la nouvelle génération de femmes dirigeantes à l’échelle mondiale, dans le but de soutenir leur développement personnel et professionnel, en augmentant le nombre de femmes occupant des postes clés au sein des fédérations, et des associations régionales.

A propos de World Rugby

Le rugby est un sport d’envergure mondiale passionnant, inclusif et performant, pratiqué par plus de 8 millions d’hommes, de femmes et d’enfants dans 132 pays répartis en six régions, et soutenu par une communauté de supporters en pleine croissance de plus de 500 millions de personnes.

En tant que structure dirigeante mondiale de ce sport, World Rugby a pour mission de l’améliorer pour tous. Il s’agit d’une fédération internationale, d’une entreprise spécialisée dans l’événementiel et les médias, et d’un mouvement, animé par une mission stratégique et une passion pour le développement du rugby au niveau mondial.

Avec la mission claire exprimée par son Conseil et son Bureau exécutif, World Rugby tire parti de l’évolution du sport et du divertissement pour stimuler la croissance de ce sport en le rendant plus accessible et plus intéressant pour un public plus large, en particulier pour les jeunes et les femmes sur les principaux marchés.

Grâce à la transformation de son modèle d’accueil d’événements majeurs, y compris les Coupes du monde de rugby masculine et féminine et le HSBC SVNS, World Rugby dispose d’une plan d’action sans précédent sur 10 ans pour faire progresser le sport jusqu’aux Coupes du monde de rugby masculine et féminine historiques qui se dérouleront aux États-Unis en 2031 et 2033.

A propos de Capgemini

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 340 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,5 milliards d’euros en 2023.

Get the Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

