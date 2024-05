CORRECTION: FPI Canadien Net annonce ses résultats pour le premier trimestre 2024

MONTRÉAL, 21 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce document corrige et remplace le communiqué de presse diffusé le 21 mai 2024 à 16:00 heure de l'Est.

Fonds de Placement Immobilier Canadien Net (« Canadien Net » ou le « Fonds ») (TSX - V : NET.UN) a publié aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 31 mars 2024 (« T1 2024 »). Le Fonds a également annoncé des distributions pour les mois de juillet, août et septembre 2024.



« Je suis ravi de partager nos résultats du T1 2024, qui mettent en avant la solidité de notre portefeuille avec un taux d'occupation solide de 100 % et un ratio de distribution conservateur de 57 % », a déclaré Kevin Henley, Président et chef de la direction. « Notre portefeuille a très bien performé et a bien compensé l'augmentation les dépenses d'intérêt dues au renouvellement de nos hypothèques en 2023, se traduisant par une légère baisse de 3 % du FPE par part1. Dans l’avenir, notre portefeuille continuera d’absorber ces coûts grâce à des augmentations de loyer, au remboursement de capital et aux futures acquisitions.»

RÉSULTATS DU T1 2024

Canadien Net a rapporté que les fonds provenant de l’exploitation1 (« FPE ») ont reculés à 3,1 millions de dollars, soit 0,152 $ par part, comparé à 3,2 millions de dollars, soit 0,157 $ par part pour le trimestre terminé le 31 mars 2023 (« T1 2023 »).

Les revenus de location étaient de 6,5 millions de dollars au T1 2024, soit une augmentation de 2,0 % par rapport au T1 2023. Le résultat net d’exploitation1 (« RNE ») au T1 2024 s'élevait à 4,8 millions de dollars, soit un recul de 1,0 % par rapport au T1 2023, reflétant principalement l’augmentation des revenus locatifs d'une période sur l'autre compensée par les ventes de propriétés en 2023.

Le Fonds a généré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 1,3 millions de dollars au T1 2024, comparé à 4,8 millions de dollars au T1 2023.

Le changement des FPE1 est dû aux charges d'intérêts plus élevées liées aux renouvellements de prêts hypothécaires, aux prêts à taux variable et aux facilités de crédit. La croissance des revenus de location est due à l'augmentation des loyers de base et des loyers additionnels récupérables de certaines propriétés existantes, partiellement diminué par la vente de certains immeubles. Le recul des RNE1 provient principalement des trois immeubles qui ont été vendu en 2023. Finalement, la variation du résultat net par part provient principalement du changement de la juste valeur des propriétés.

DISTRIBUTIONS

Canadien Net annonce des distributions mensuelles en espèces de 0,02875 $ par part, soit 0,345 $ par part sur une base annualisée, lesquelles seront payables les 31 juillet, 31 août et 30 septembre 2024 aux porteurs de parts inscrits aux registres les 15 septembre, 15 août et 13 septembre 2024, respectivement.

Les tableaux ci-après présentent divers éléments des résultats financiers ainsi que le rapprochement entre certaines mesures non conformes aux IFRS pour les périodes terminées le 31 mars 2024 et 2023. Ils devraient être lus conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés pour la période terminée le 31 mars 2024 ainsi que le rapport de gestion et les états financiers consolidés pour la période terminée le 31 mars 2024 et le 31 mars 2023.





RÉSUMÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

3 mois

Périodes terminées les 31 mars 2024 2023 Δ % Situation financière Revenus de location 6 539 597 6 416 383 123 214 2% Résultat net et résultat étendu 1 261 106 4 829 960 (3 568 854 ) (74%) Résultat net d'exploitation(1) 4 818 187 4 855 944 (37 757 ) (1%) FPE (1) 3 126 921 3 232 775 (105 854 ) - FPEA (1) 3 082 021 3 117 818 (35 797 ) (1%) BAIIA (1) 3 090 121 6 632 421 (3 542 300 ) n/a BAIIA ajusté (1) 4 710 759 4 817 755 (106 996 ) (2%) Immeubles de placement 276 395 720 276 658 661 (262 941 ) 0% Immeubles de placement ajustés(1) 329 720 701 329 171 181 549 520 0% Total de l'actif 306 832 564 304 645 778 2 186 786 1% Emprunts hypothécaires 129 866 744 137 007 105 (7 140 361 ) (5%) Dette à long terme 30 000 45 000 (15 000 ) (33%) Portion à court terme des emprunts hypothécaires et

de la dette à long terme 19 256 906 14 050 748 5 206 158 37% Emprunts hypothécaires sur des immeubles de

placement détenus en vue de la vente 2 762 860 3 481 200 (718 340 ) (21%) Facilités de crédit 16 115 000 15 390 362 724 638 5% Total des débentures convertibles 5 646 673 8 557 022 (2 910 349 ) (34%) Total des capitaux propres 129 136 416 121 876 171 7 260 245 6% Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 532 438 20 602 732 (70 294 ) - Par part FPE(1) 0.152 0.157 (0.005) (3%) FPEA(1) 0.150 0.151 (0.001) (1%) Distributions 0.086 0.086 - - (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »





MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Les états financiers consolidés du Fonds sont préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, Canadien Net communique certaines mesures financières non conformes aux IFRS : FPE, FPE par part, FPEA, FPEA par part, RNE et Immeubles de placement ajustés. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n’ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Le Fonds a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction du Fonds est d’avis qu’il s’agit de mesures pertinentes de la performance opérationnelle sous-jacente et de la gestion de la dette de Canadien Net. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles-ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu’indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du Fonds. Le présent communiqué de presse présente un résumé de renseignements sélectionnés des résultats. Le présent communiqué de presse devrait être lu conjointement avec les états financiers consolidés résumés et le rapport de gestion du Fonds. Veuillez consulter la section « Mesures financières non définies par les IFRS » du rapport de gestion du Canadien Net pour la période terminée les 31 mars 2024, que vous retrouverez dans le profil du Fonds de placement immobilier Canadien Net sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.com afin d’obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, un rapprochement à mesure la plus directement comparable calculé conformément aux IFRS. Cette explication est intégrée au présent à titre de référence.

De plus, les tableaux de rapprochement des mesures financières non définies par les IFRS présentées dans ce communiqué sont ci-dessous :





Rapprochement des Immeubles de placement aux Immeubles de placement ajustés

En date du 31 mars 2024 2023 Δ Immeubles de placement Immeubles productifs 276 395 720 276 658 661 - Immeubles de placement détenus

en vue deIla vente 5 078 232 6 118 209 (17%) Détention en partenariat(1) Immeubles productifs 45 582 774 43 398 769 5% Immeubles en cours d'aménagement 2 663 975 2 995 542 (11%) Immeubles de placement ajustés(2) 329 720 701 329 171 181 - (1) Représente la part proportionnelle de Canadien Net (2) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »





Résultats d’exploitation

3 mois Périodes terminées les 31 mars 2024 2023 Δ Revenus de location 6 539 597 6 416 383 123 214 Coûts d'exploitation (1 721 410 ) (1 560 439 ) (160 971 ) Résultat net d'exploitation(1) 4 818 187 4 855 944 (37 757 ) Quote-part du résultat net (perte nette) tiré des participations dans des coentreprises 212 937 1 010 392 (797 455 ) Variation de la valeur des immeubles de placement (1 429 609 ) 1 121 818 (2 551 427 ) Rémunération à base de parts (245 177 ) (217 481 ) (27 696 ) Charges administratives (270 697 ) (272 722 ) 2 025 Charges financières (1 824 535 ) (1 667 991 ) (156 544 ) Résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de parts 1 261 106 4 829 960 (3 568 854 ) FPE(1) 3 126 921 3 232 775 (3%) FPE par part 0.152 0.157 (3%) Nombre moyen pondéré de parts en circulation - de base 20 532 438 20 602 732 (70 294 ) (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »





Rapprochement du résultat net aux fonds provenant de l’exploitation

3 mois Périodes terminées les 31 mars 2024 2023 Δ Résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de parts 1 261 106 4 829 960 (3 568 854 ) Δ de la valeur des immeubles 1 429 609 (1 121 818 ) 2 551 427 Δ de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises 197 530 (555 174 ) 752 704 Rémunération fondée sur des parts 245 177 217 481 27 696 Δ de la juste valeur des instruments financiers dérivés (6 501 ) (137 674 ) 131 173 FPE(1) 3 126 921 3 232 775 (3%) FPE par part 0.152 0.157 (3%) Distributions 1 770 629 1 777 031 (6 402 ) Distributions par part 0.086 0.086 - FPE par part - après distributions 0.066 0.071 (7%) Distribution en % des FPE(1) 57% 55% 2% Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 532 438 20 602 732 (70 294 ) (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »





Fonds provenant de l’exploitation ajustés

3 mois Périodes terminées les 31 mars 2024 2023 Δ FPE de base(1) 3 126 921 3 232 775 (105 854 ) Ajustement des loyers selon le mode linéaire(2) (36 583 ) (99 994 ) 63 411 Investissement de maintien sur les immeubles de placement(3) (8 317 ) (14 963 ) 6 646 FPEA(1) 3 082 021 3 117 818 (1%) FPEA par part 0.150 0.151 (1%) Distributions par part 0.086 0.086 - FPEA par part - après distributions 0.064 0.065 (2%) Distributions en % des FPEA(1) 57% 57% - Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 532 438 20 602 732 (70 294 ) (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »

(2) Ajusté pour les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence





Rapprochement du résultat net au BAIIA

3 mois Périodes terminées 31 mars 2024 2023 Δ Résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de parts 1 261 106 4 829 960 (3 568 854 ) Charges financières 1 829 015 1 802 461 26 554 BAIIA 3 090 121 6 632 421 (3 542 300 ) Δ de la valeur des immeubles 1 429 609 (1 121 818 ) 2 551 427 Δ de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises 197 530 (555 174 ) 752 704 Δ de la valeur des débentures convertibles (6 501 ) (137 674 ) 131 173 Δ de la valeur des bons de souscription 4 710 759 4 817 755 (2%) BAIIA ajusté(1) 1 921 664 1 887 873 33 791 Charge d’intérêts 1 120 044 1 156 744 (36 700 ) Remboursement du capital 3 041 708 3 044 617 - Obligations au titre du service de la dette 2.5x 2.6x (0.1x) Ratio de couverture des intérêts

en fonction du BAIIA ajusté(1) 1.5x 1.6x (0.1x) Ratio de couverture du service de la dette

en fonction du BAIIA ajusté(1) 1 261 106 4 829 960 (3 568 854 ) (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »





Canadien Net tiendra un webcast le 22 mai à 9h00 am (heure de Montréal) afin de présenter les résultats.

Le lien pour accéder au webcast est le suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/cbq7xfet

À propos de Canadien Net – Le Fonds de placement immobilier Canadien Net est une fiducie à capital variable qui acquiert et possède des immeubles commerciaux de grande qualité assortis de baux triple net et dont la gestion est entièrement assumée par le locataire.

1 Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »