APRINOIA Therapeutics進行性核上性麻痺の診断薬APN-1607の 米国FDAによるファストトラック指定を発表

ファストトラック指定は、2024年1月に米国食品医薬品局(FDA)が、米国、英国、欧州、アジアにおいてアプリノイア社が計画しているAPN-1607(florzolotau (18F))、以下florzolotau)のフェーズ3試験について、「試験進行の許可(Study May Proceed)」のレターを付与したことを受けたものです。