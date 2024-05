English Chinese (Traditional) Japanese Chinese (Simplified)

APRINOIA Therapeutics宣布APN-1607获得美国FDA授予快速通道认定用于诊断进行性核上性麻痹

快速通道认定是继2024年1月公司宣布获得美国食品药品监督管理局(FDA)允许在美国、英国、欧洲和亚洲开展APN-1607(florzolotau (18F))的临床3期研究后的新进展