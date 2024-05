Deenova ingresa al mercado belga con la adjudicación de la licitación del Hospital AZ Saint Lucas

MILÁN, Italia, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deenova, el líder europeo en automatización de farmacias, se complace en anunciar la adjudicación de la licitación en el Hospital AZ Saint Lucas (Brujas – Belgica), en colaboración con su socio comercial, Robapharma. Este hito significa la entrada de Deenova en el mercado belga y subraya su compromiso continuo con la expansión internacional: Deenova actualmente está presente en más de 100 hospitales en nueve países europeos.



La colaboración con el Hospital AZ Saint Lucas es un testimonio de la dedicación de Deenova en su busqueda de mejorar la seguridad de los medicamentos a través de tecnología de punta. El hospital AZ Saint Lucas, con la implementación de las más avanzadas soluciones modulares automatizadas (AIDE) de Deenova, mejorará sus operaciones farmacéuticas, garantizando una mayor precisión, seguridad del paciente e incrementando la eficacia en la gestión de medicamentos.

“Entrar en el mercado belga es un paso fundamental para nosotros”, afirmó Marco D'Incà, Solution Design and Product Development Manager (Deenova). “Estamos entusiasmados de llevar nuestras soluciones innovadoras a Bélgica con Robapharma y esperamos una asociación fructífera con el Hospital AZ Saint Lucas, ya que este es el primero de una serie de proyectos prometedores en el país”.

Bélgica es uno de los países más avanzados en términos de seguridad y trazabilidad de medicamentos. El nuevo real decreto que establece las directrices para las buenas prácticas en la farmacia hospitalaria, exige que los medicamentos para pacientes hospitalizados se dispensen en dosis unitarias además de la trazabilidad de todos los medicamentos y dispositivos médicos implantables.

El Dr. Vermeire, Adjunct Medical Director and Head of Pharmacy del Hospital AZ Saint Lucas, comentó: “Estamos entusiasmados de integrar las soluciones avanzadas de automatización de farmacias de Deenova en nuestro hospital. Esta asociación no solo agilizará nuestros procesos de dispensación de medicamentos, sino que también mejorará significativamente la seguridad y personalización de la atención al paciente. Creemos que esta colaboración representa un avance importante en nuestro compromiso con la excelencia en la atención médica”.

El Hospital AZ Saint Lucas es una institución sanitaria líder en Bélgica, dedicada a brindar atención médica de alta calidad y tratamientos innovadores. Enfocandose en la atención centrada en el paciente, el Hospital emplea tecnología y prácticas avanzadas para garantizar a sus pacientes los mejores resultados.

Durante los últimos 20 años, Deenova ha estado a la vanguardia en la automatización farmacéutica y los sistemas de suministro de dosis unitarias específicas para cada paciente, revolucionando la gestión de medicamentos en hospitales e instalaciones sanitarias de todo el mundo. Con sede en Piacenza, Italia, Deenova continúa creciendo, impulsada por un firme compromiso de mejorar la seguridad del paciente y la eficiencia en la atención médica.

Para más información sobre Deenova y sus soluciones puede consultar www.deenova.com.

Contactos:

Christophe Jaffuel, c.jaffuel@deenova.com,

Martina Buccianti, m.buccianti@deenova.com, +39 0523785311

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a03993e7-546c-40e3-bd50-35608024f69f